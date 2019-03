Lage rente speelt Fluxys Belgium parten

De gasnetbeheerder Fluxys Belgium ziet zijn winst terugvallen, maar heeft voor de aandeelhouders toch een ietsje hoger dividend over.

Niet alleen banken staan onder druk door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook het nutsbedrijf Fluxys Belgium slaagt er door de lage rente niet in zijn winstgevendheid structureel op te krikken. De nettowinst kwam in 2018 uit op 54,5 miljoen euro (-22,5%), maakte de beursgenoteerde Belgische tak van het gasbedrijf woensdag nabeurs bekend.

Tegenover 2017 gaat het om een winstdaling met 15,8 miljoen euro, maar die terugval is volledig te wijten aan een eenmalige winstboost in 2017 door de hervorming van de vennootschapsbelasting. Zonder die uitzonderlijke meevaller in 2017 zou de winst vorig jaar nagenoeg stabiel gebleven zijn.

Monopolie

De langetermijnrente ging weliswaar iets omhoog, maar niet van dien aard dat Fluxys de winst structureel kan opkrikken.

Fluxys is geen klassiek bedrijf waarbij de winst het resultaat is van de inkomsten en de kosten. Als monopolistische uitbater van de Belgische aardgaspijpleidingen mag Fluxys een bepaalde marge boeken op haar investeringen in het gasnet. Die toegelaten winst is afhankelijk van de langetermijnrente op de markt en dus zet het lagerentebeleid van de ECB de winstgevendheid van de gasnetbeheerder onder druk.

De gemiddelde langetermijnrente op staatsobligaties ging weliswaar iets omhoog, van gemiddeld 0,74 procent in 2017 naar 0,81 procent vorig jaar, maar de stijging is niet van dien aard dat Fluxys de winst structureel kan opkrikken.

Only in Belgium

Fluxys Belgium is beperkt in zijn groei. Anders dan de hoogspanningsnetbeheerder Elia beperkt de gasnetbeheerder zich tot het Belgische grondgebied. Terwijl Elia groei puurt uit de lucratieve overname van de Duitse netbeheerder 50Hertz, kan Fluxys Belgium zijn winstgevendheid niet verbeteren door overnames in het buitenland. De buitenlandse activiteiten van Fluxys zitten in de tak Fluxys Europe, die niet beursgenoteerd is en waarmee de Brusselse belegger dus niets te maken heeft.