'Lagere elektriciteitsprijs kan 12.000 extra jobs creëren'

Een daling van de elektriciteitprijs met 10 procent levert in ons land 3 procent meer jobs en 6 procent meer investeringen op. Dat komt overeen met 12.000 jobs en 550 miljoen euro investeringen per jaar.

Dat berekende Febeliec, de federatie van industriële grootverbruikers in samenwerking met de KU Leuven. 'Het is de eerste keer dat we een onderzoek hebben laten uitvoeren dat een verband legt tussen de hoge elektriciteitsprijs in ons land en de werkgelegenheid, zegt voorzitter Luc Sterckx van Febeliec.

De studie van KU Leuven verzamelde data uit tien Europese landen en 25 industriële sectoren die verder reiken dan de grote elektriciteitsverbruikers die Febeliec vertegenwoordigt.

12.000 Jobs Ons land loopt minstens 12.000 jobs en 550 miljoen euro aan investeringen mis door de hoge elektriciteitsprijzen.

Uit die studie blijkt dat een daling van de Belgische elektriciteitsprijs met 10 procent zou leiden tot een stijging van de tewerkstelling met 3 procent en een toename met 6 procent van de investeringen.

Dat betekent, aldus professor economie Joep Konings van de KU Leuven, dat de Belgische verwerkende industrie - waar zowat 400.000 mensen werken - onder het huidige energiebeleid van de overheid minstens 12.000 jobs misloopt en dat elk jaar 550 miljoen euro aan investeringen hier niet worden uitgevoerd.

Hogere elektriciteitsprijs

Grote industriële bedrijven zoals ArcelorMittal, Aperam, Nyrstar, Umicore, Tessenderlo, BASF, Total en Aurubis betalen in ons land nog altijd meer voor hun elektriciteit dan vergelijkbare bedrijven in de buurlanden. Dat is al jaren zo.

Voor die echte grootverbruikers is de elektriciteitsprijs nog altijd een van de hoogste van Europa. Febeliec lobbyt al jaren bij de overheid om die 'elektriciteitshandicap' weg te werken.

Voor een bedrijf dat dag en nacht stroom verbruikt in Vlaanderen ligt de all-instroomprijs 10 tot 17 procent hoger dan het gemiddelde in onze buurlanden. In Wallonië is het verschil nog groter, soms tot 34 procent. Konings: 'De handicap van de Belgische industrie op het vlak van de elektriciteitsprijs ten overstaan van de ons omringende landen bedraagt gemiddeld 10 à 30 procent.'

De studie houdt in haar berekeningen geen rekening met de indirecte jobs die de verlaging van de elektriciteitsprijs kan creëren. Konings: 'Maar we mogen ervan uitgaan dat elke directe job in de verwerkende industrie anderhalve tot twee indirecte jobs oplevert.'

Hoge transmissiekosten

Volgens Sterckx is het terugverdieneffect van een lagere elektriciteitsprijs voor de overheid, die inkomsten haalt uit elektriciteitstaksen, veel groter dan de mogelijke kosten.

Sterckx pleit voor de invoering een energienorm in ons land. Die moet garanderen dat de energieprijzen in ons land niet hoger zijn dan in de buurlanden. De elektriciteitsprijs in ons land wordt bepaald door de prijs voor de stroom zelf, de transmissienetkosten en de taksen.

In Frankrijk, Nederland en Duitsland krijgen grote energieverbruikers, aldus Febeliec, een korting van 90 procent op hun nettarief. Dat scheelt al snel 5 euro per megawattuur. Ook de belastingen liggen in ons land 5 tot 10 procent hoger.

Verlies aan investeringen

Of de hoge elektriciteitsprijs al bedrijven heeft doen afzien van investeringen? 'Ik weet een investering die naar het buitenland verdween omdat de elektriciteitsprijs daar lager lag, maar ik kan de naam van het bedrijf niet noemen', zegt Sterckx. 'De farmagroep GSK verkoos recent een investering te doen in Frankrijk in plaats van in België. De hoge elektriciteitsprijs was een van de belangrijke redenen.'