Lampiris koopt stroom van zeewindpark Rentel

Een historisch moment, noemt Marc Bensadoun, de algemeen directeur van Lampiris, het duurzame-energiecontract. 'Dat toont aan dat we de ontwikkeling van duurzame energie in België willen ondersteunen.'

Het Rentel-windpark, op 40 kilometer van de Belgische kust, werd vorig jaar in gebruik genomen. Het is eigendom van het consortium Otary met onder meer baggergroep DEME, de gemeentelijke groenestroomspecialist Aspiravi en het Luikse Elicio, het vroegere Electrawinds. Dit jaar worden de laatste zeewindparken in de huidige offshorezone in gebruik genomen. Het tiental parken levert samen een tiende van de stroom die in ons land verbruikt wordt.