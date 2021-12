'Laten we kleine kerncentrale in Noordzee bouwen'

Een kleine kernreactor op een energie-eiland in de Noordzee. Dat is technisch perfect te realiseren. Het is een optie die de regering moet openhouden, vindt Frank De Palmenaer van de milieu- en energieconsultancygroep ABO Group.

Een voorstander van het langer openhouden van de kerncentrales is hij niet. ‘Die oude technologie is voorbijgestreefd en risicovol, maar we moeten behalve op hernieuwbare energie ook inzetten op nieuwe kerncentrales. Door elektrisch rijden en warmtepompen zal de vraag naar elektriciteit met 5 tot 10 procent per jaar stijgen en zullen we extra productiecapaciteit nodig hebben. Een optie is daarvoor naar de Noordzee te kijken’, zegt De Palmenaer. De ondernemer blikt graag vooruit en waarschuwde vorig jaar al voor een gigantisch PFAS-probleem.

Een kerncentrale op zee? De Palmenaer ziet een opportuniteit met de geplande aanleg van het stopcontact op zee. Op een kunstmatig energie-eiland zal infrastructuur komen om nieuwe windparken aan te sluiten, kabelverbindingen te leggen naar stroomnetten uit andere landen en om energie op te slaan. ‘Maak dat eiland wat groter, dan kan er ook een kleine nucleaire centrale op. De regering zou de optie op eilanduitbreiding voor kernenergie op zee nu al moeten nemen’, vindt De Palmenaer.

Antwerpen

Het grote voordeel van kernenergie op zee is dat een site op tientallen kilometers buiten de kust veel minder bezwaren kan oproepen dan vlak bij een grootstad als Antwerpen. ‘Omdat de Noordzee federale bevoegdheid is, kan het vergunningentraject er mogelijk sneller en eenvoudiger dan op land.’ Op zee zijn bovendien geen koeltorens nodig. Een nieuwe locatie naast die van Doel en Tihange van Engie Electrabel laat ook een competitieve internationale concurrentie toe.

Maar is een kerncentrale in zee technisch wel mogelijk? ‘We hebben in België en Nederland de beste baggerbedrijven en zij zeggen van wel. Het eiland zal wel voldoende groot en hoog moeten zijn, maar de stabiliteit van de constructie is geen probleem’, zegt De Palmenaer. ‘De Noordzee is niet zo diep. Er kunnen perfect artificiële constructies met paalfunderingen tot op de harde bodem gebouwd worden’, zegt De Palmenaer. De ondernemer weet waarover hij spreek. ABO is hoofdzakelijk actief als bodemonderzoeker en een dochterbedrijf was jaren geleden nog betrokken bij studies voor energieopslagatollen op zee.

Als we nu stappen doen, kan zo’n centrale tegen 2029-2032 klaar zijn. Frank De Palmenaer CEO ABO Group

De vergelijking met offshorewind is snel gemaakt. Daar werden ook grote vragen gesteld toen de stap van land naar zee werd gezet. ‘Een nucleaire reactor op zee is zeker niet nieuw. Er bestaan al lang nucleair aangedreven duikboten’, zegt De Palmenaer. Hij ziet vooral brood in de nieuwe generatie nucleaire technologie, vaak omschreven als SMR, Small Modular Reactors, die veiliger en compacter moeten zijn dan de huidige technologie. Als we nu stappen doen, kan zo’n centrale tegen 2029-2032 klaar zijn.

