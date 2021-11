Legt Khattabi internationale plannen Fluxys aan de ketting?

Minister van Klimaat Zakia Khattabi beloofde in Glasgow geen internationale fossiele projecten meer te financieren. Het blijft onduidelijk wat de impact daarvan is op gasnetbeheerder Fluxys, die almaar internationaler actief is.

‘België tekent ook de verklaring om te stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen. Dank u Zakia Khattabi’, tweette de Britse klimaatgezant John Murton vrijdag. Khattabi, de federale minister van Klimaat (Ecolo), had in naam van ons land haar handtekening gezet onder de verklaring voor Clean Energy Transition. Met dat programma engageren meer dan dertig landen zich om vanaf eind 2022 geen publieke steun meer te geven aan internationale projecten met fossiele brandstoffen.

2022 Geen steun aan fossiel België engageert zich om vanaf eind 2022 geen publieke steun meer te geven aan internationale projecten met fossiele brandstoffen.

Wat betekent dat engagement voor Fluxys, de Belgische gasnetbeheerder die gecontroleerd wordt door de gemeenten? Grote investeringen in nieuwe gasleidingen in ons land zijn sowieso niet meer te verwachten. Het beursgenoteerde Fluxys Belgium heeft al een zeer groot net en politieke maatregelen gaan in de richting van minder aardgasaansluitingen.

'In het indicatieve ontwikkelingsplan 2022-2031 van Fluxys Belgium wordt 80 procent van de investeringen toegewezen aan energietransitie. Het gaat om projecten met waterstof en CO2', zegt Fluxys-woordvoerder Laurent Remy. 'Van de 20 procent andere investeringen gaat een belangrijk deel naar de uitbreiding van de capaciteit van de lng-terminal in Zeebrugge. Daar wordt de CO2-uitstoot sterk verlaagd. We kunnen moeilijk beter doen dan dat.'

Chili

Maar de moedergroep Fluxys heeft haar actieterrein de voorbije jaren verlegd naar andere Europese landen en opende onlangs een kantoor in Singapore. Toen ze dit jaar in een Braziliaanse gaspijplijn stapte, werden daar al vraagtekens geplaatst. Recent werd Fluxys nog genoemd als een van de geïnteresseerde partijen voor de verkoop van een meerderheidsbelang van een aardgasinvoerterminal in Chili.

Zijn zulke investeringen nog compatibel met internationale engagementen rond fossiele financiering? De verklaring uit Glasgow is niet heel helder: worden enkel ontginningsprojecten geviseerd of ook de transport- en opslaginfrastructuur van bedrijven als Fluxys? Nederland voegde bij zijn ondertekening een brief met een eigen interpretatie. België deed dat niet, waardoor de deur nu openstaat voor verschillende lezingen, stelt een insider vast.

Daniël Termont, de voorzitter van Fluxys, ziet geen problemen voor de gasnetbeheerder. 'Fluxys ontvangt geen enkele steun van de Belgische overheid voor internationale projecten', zegt Termont. Hij wijst er wel op dat met de federale regering gepraat wordt over projecten om aardgas te vervangen door klimaatneutrale moleculen als waterstof of ammoniak en over projecten van CO2-opvang. 'We schrijven ons 100 procent in in de Europese Green Deal. Het engagement van Glasgow laat overigens nog een opening voor specifieke fossiele projecten, als ze consistent zijn met de klimaatakkoorden van Parijs.

FPIM

Het Glasgow-engagement kan de belangen van overheidsvehikels in fossiele projecten op de helling plaatsen. De federale overheid zit via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) in het kapitaal van Fluxys. 'Ze heeft een gouden aandeel, maar het belang van de FPIM is met 2 procent zeer beperkt', reageert Termont.

Streep door twee Duitse projecten Twee projecten waar Fluxys in Duitsland mee bezig was, zijn gesneuveld. De Belgische groep zet een plan stop voor de bouw van een lng-terminal in de Baltische havenstad Rostock samen met het Russische Novatek. Daarnaast mislukte een bod van een consortium met Fluxys, het Spaanse Desfa en het Italaanse SNAM op de gasnetbeheerder Thyssengas. Het Australische Macquarie, dat al eens eigenaar was van Thyssengas, won de biedstrijd opnieuw. Fluxys greep al voor de derde keer naast Thyssengas, een netwerk dat aan het Belgische gasnet grenst.

De voorzitter wijst er ook op dat Fluxys voor alle nieuwe investeringen rekening houdt met een toekomst van klimaatneutraliteit. 'We hebben de strategische keuze gemaakt niet meer te investeren in infrastructuur die louter op aardgas gebaseerd is, wel in activiteiten die voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De hardware van de gasinfrastructuur zal de hardware van waterstof of andere moleculen worden.'

Zelfs bij de investering in Brazilië werd rekening gehouden met de toekomst, zegt Remy. 'Momenteel wordt in die pijpleidingen aardgas uit Bolivia vervoerd, maar het is de bedoeling later kennis en ervaring met de energietransitie in Europa ook naar daar te exporteren'. Termont geeft wel toe dat dat niet 'van vandaag op morgen' zal gebeuren. 'In Europa ligt al een termijn vast, maar in andere werelddelen nog niet.'

De federale overheid heeft recent ook ingezet op groene waterstof - waterstof die niet op basis van fossiele bronnen wordt gemaakt - om de industrie en een deel van het transport in ons land te verduurzamen. Omdat zo'n groene waterstof in ons land niet in grote hoeveelheden geproduceerd kan worden, wordt gekeken naar invoer uit Noord-Afrika of landen als Oman en Chili.