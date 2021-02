Leuvenaars worden hofleverancier windturbines voor BlackRock

De windparkontwikkelaar Windvision, met hoofdkantoor in Leuven, neemt zijn sectorgenoot Vortex Energy Belgium over. Windvision hoopt de komende jaren voor honderden miljoenen euro's windparken te bouwen voor eigenaar BlackRock.

Vanuit een anoniem kantoor op het Leuvense industrieterrein timmeren enkele tientallen mensen aan een Europese windparkportefeuille voor het Amerikaanse BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder met 8.680 miljard dollar aan activa onder zijn hoede. Een duidelijk voorbeeld dat investeerders in tijden van klimaatbezorgdheden en lage rente nadrukkelijker kijken naar groene energie. Wind- en zonneparken gelden als een aantrekkelijke investering omdat ze na ingebruikname vele jaren stabiele kasstromen opleveren.

BlackRock werd vorig jaar via zijn fonds Global Renewable Power III eigenaar van Windvision. Het bedrijf haalde een tiental jaar geleden de wereldpers met de primeur van de eerste reuzenwindturbine van 6 megawatt - driemaal wat toen de standaard was - in het Waalse Estinnes. Maar Windvision bouwde ook andere parken in Frankrijk en België. BlackRock gebruikt het Leuvense bedrijf nu als 'platform' voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in continentaal Europa.

Wind- en zonneparken gelden als een aantrekkelijke investering omdat ze na ingebruikname vele jaren stabiele kasstromen opleveren.

Amper enkele maanden na de overname wordt Windvision versterkt met de sectorgenoot Vortex Energy Belgium. Dat is de Belgische tak van een Duitse windparkenontwikkelaar, waarvan de kern recent in handen kwam van de Duitse energiereus E.ON. Drie mensen van Vortex stappen over naar Windvision, dat daarmee een 30-tal personeelsleden telt.

De Belgische portefeuille van Vortex bestaat uit wind (244 megawatt) en zonneprojecten (34 megawatt) op 15 locaties in Wallonië. Daarmee verdubbelt de projectportefeuille van Windvision tot ruim 500 megawatt in ons land. Als je daar de projecten in Frankrijk en Spanje bijtelt, kom je aan plannen voor meer dan 1.000 megawatt. Dat is dezelfde capaciteit als een kernreactor, al moet opgemerkt worden dat de productie bij hernieuwbare bronnen lager ligt door de afhankelijkheid van het weer.

Vergunningen

Die portefeuille effectief bouwen vergt investeringen van honderden miljoenen euro's. 'Reken op 1 tot 1,3 miljoen euro per megawatt', zegt Simon Neerinckx, de CEO van Windvision. Of en wanneer die projecten gebouwd worden, is nog een groot vraagteken. Sommige projecten zitten in een vroege fase, bij andere zijn al vergunningen ingediend of afgeleverd.

Definitieve vergunningen krijgen blijft een moeizaam proces, legt Neerinckx uit. 'We proberen altijd goed te overleggen over projecten met de gemeenten en lokale betrokkenen. Toch zijn er vaak nog beroepsprocedures, die lang kunnen duren. Sommige projecten komen er nooit.'

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moet de overheid iets aan het vergunningenprobleem doen. Simon Neerinckx CEO Windvision

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moet de overheid iets aan dat vergunningenprobleem doen, vindt Neerinckx. En omdat de beste en gemakkelijkste locaties voor windenergie al bezet zijn, moeten extra locaties opengesteld worden, onder meer zones waar het leger en de luchtvaart nog bezwaren over maken.

Buiten België mikt Windvision vooral op Frankrijk, waar enkele grote tenders zijn binnengehaald samen met de gigant EDF, en een groot project in Spanje, waar het wachten is op een aansluiting. In de toekomst staan ook Nederland, Duitsland en Portugal op de radar, geeft Neerinckx aan.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kijkt Windvision ook naar zonne-energie. Geen klassieke zonnedaken, maar grote installaties op land, iets wat in ons land eerder uitzonderlijk is. 'We zien nog veel mogelijkheden in de landbouw: op de gronden die het minst opbrengen, op delen van serres of in combinatie met bijvoorbeeld schapen of kippen', zegt Neerinckx.

Dankzij de steun van BlackRock kunnen projecten snel gefinancierd worden, zonder banken. 'In april bouwen we een park in het Limburgse Dilsen-Stokkem met eigen middelen. De herfinanciering bij de banken zullen we pas doen als de bouwrisico's weg zijn', zegt Neerinckx. De windturbines blijven in het fonds van BlackRock.

Dat is een serieuze koersverandering tegenover het verleden. De vorige familiale aandeelhouders van het erg discrete bedrijf verkochten regelmatig windparken aan energiebedrijven of investeerders. Dat leverde cash op om nieuwe projecten te bouwen of om de kosten van soms jarenlang aanslepende dossiers te financieren. Het project met de reuzenwindturbines in Estinnes kwam bijvoorbeeld in handen van de Chinese staatsgigant China General Nuclear (CGN).