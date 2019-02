Leuvense vorsers vestigen record voor waterstofgas uit lucht

Na tien jaar ontwikkeling kunnen ze met één zonnepaneel tot 250 liter waterstofgas per dag puren uit lucht, meldt de VRT dinsdag. Het gas kan energie leveren.

Onderzoekers van de KU Leuven, van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse, zijn erin geslaagd om een speciaal zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt uit het vocht in de lucht. Na 10 jaar ontwikkeling is het rendement van één paneel opgedreven tot 250 liter per dag, een wereldrecord volgens de onderzoekers.

Twintig van deze zonnepanelen zouden een gezin een heel jaar lang van stroom en warmte kunnen voorzien. De ingenieurs toonden de VRT hun prototype in wereldprimeur. De eerste veldproef staat in de steigers, in Oud-Heverlee bij een energiespecialiste waar 20 dergelijke apparaten geplaatst worden, met het doel op termijn 39 huizen te bevoorraden.

'We menen hier een belangrijke stap te hebben gezet om het probleem van de CO2-uitstoot, dat de oorzaak is van de actuele klimaatopwarming, op te lossen', zegt professor Johan Martens van het team. 'Waterstofgas is net als aardgas bovendien makkelijk te stockeren in bestaande tanks. Het zou bijvoorbeeld kunnen aangewend worden tijdens de wintermaanden als men nog moeilijk kan rondkomen met de energie afkomstig van klassieke zonnepanelen.'

Energiedrager

Waterstofgas is een energiedrager die zowel elektriciteit als warmte kan opslaan en produceren. Het is een gas dat ook geen broeikasgassen of giftige stoffen vrijgeeft als je het gebruikt. De voorwaarde is wel dat je waterstof maakt met schone energie. En dat is wat het team van professor Martens heeft ontwikkeld, een apparaat dat van zon en waterdamp waterstofgas maakt.



'Het is eigenlijk een unieke combinatie van fysica en chemie. In het begin hadden we 0,1 procent opbrengst en moesten we echt zoeken naar die waterstofmoleculen. Vandaag zie je ze in bellen naar boven komen. Dus dat is tien jaar werken, altijd maar verbeteren, de problemen zoeken. Zo kom je uiteindelijk tot iets dat effectief kan werken', zegt Martens aan de VRT.

