‘Levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 niet correct verlopen'

Het Europees Hof van Justitie velde maandagochtend een arrest over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Die kregen in 2015 toestemming om nog tien jaar langer te draaien, maar de Bond Beter Leefmilieu en haar Waalse tegenhanger Inter-Environnement Wallonie gingen bij het Grondwettelijk Hof in beroep tegen die beslissing.