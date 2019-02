Limburg wil Nederlandse centrale inzetten tegen black-outs

De Limburgse gemeentelijke groenestroominvesteerder Nuhma wil mee investeren in een kabel om een aardgascentrale net over de Nederlandse grens aan het Belgische net te koppelen. Dat moet de stroomvoorziening helpen garanderen na de kernuitstap.

Nuhma, een vehikel waarmee de Limburgse gemeenten investeren in groene stroom (C-Power, Aspiravi en Bionerga) en netwerkinfrastructuur (Elia en Fluxys), wil samen met het Duitse energiebedrijf RWE investeren in een grensoverschrijdende hoogspanningskabel. Met die kabel willen ze de gasgestookte elektriciteitscentrale Claus C in het Nederlandse Maasbracht aansluiten op het Belgische stroomnet.

Die centrale van 1.300 megawatt werd in 2012 in gebruik genomen, maar moest in 2014 de deuren sluiten omdat ze onvoldoende rendabel was door de te hoge aardgasprijs en te weinig draaiuren. RWE ziet nu een mogelijkheid om de centrale inte zetten voor de Belgische markt. 'De hoogspanningsnetbeheerder Elia zegt dat er een tekort is van 3.600 megawatt na de sluiting van de kerncentrales. De centrale Claus C kan al een derde van dat gat opvullen', zegt Roger Miesen, CEO van RWE Generation.

RWE wil de centrale aanbieden in het nieuwe capaciteitsmechanisme dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) in de steigers heeft staan. Het is een ondersteuningsmechanisme dat voldoende productiecapaciteit beschikbaar moet maken tegen 2025, wanneer de kerncentrales in Doel en Tihange de deuren zouden moeten sluiten. Via een aanbesteding zullen de goedkoopste nieuwe of vernieuwde centrales steun krijgen.

Kabel van 13 kilometer

Om de centrale aan het Belgische Elia-net te koppelen, is een kabel van 13 kilometer nodig. Zo'n kabel kost heel wat, maar veel minder dan de bouw van een nieuwe centrale in België, is de redenering. De aanleg van de kabel is technisch geen probleem. 'Maar om in een lokaal draagvlak te voorzien werken we samen met Nuhma', legt Roger Miesen uit.

Nuhma, dat zich positioneert als klimaatbedrijf, wil het project ondersteunen. 'We zetten al jaren hard in op de productie van groene stroom. Maar op momenten dat er geen zon en wind is, hebben we back-upcapaciteit nodig. Gascentrales zijn daarvoor nu de ideale technologie', zegt Ludo Kelchtermans, de algemeen directeur van Nuhma. Met de steun van de Limburgers krijgt RWE alvast een belangrijke lokale bondgenoot.

Jo Brouns (CD&V), de burgemeester van Kinrooi, een buurgemeente van Maasbracht, is voorstander van het project. In het afschakelplan is Limburg een zone die zwaar zou worden getroffen. Het project maakt de kans kleiner dat het afschakelplan in werking moet treden.

Ondergronds

Hoeveel de kabel zal kosten willen beide partijen niet bekendmaken. Wel is duidelijk dat de kabel ondergronds zal komen, wat drie tot vier keer duurder is dan wanneer de kabel op bovengrondse hoogspanningspylonen zou komen. Maar de keuze om de kabel onder de grond te stoppen is gemaakt om de impact op de lokale omgeving te minimaliseren. 'De kabel komt onder de grond langs het tracé van een bestaande hoogspanningslijn. Dat maakt het krijgen van vergunningen al iets gemakkelijker', klinkt het.