Limburgers toveren gewone stekkers om tot snelladers

Het familiebedrijf Movanis uit Heusden-Zolder brengt een eigen laadpaal op de markt. Ook op plaatsen met een beperkte netaansluiting kan het apparaat elektrische wagens toch in sneltempo opladen.

De federale regering wil vanaf 2026 volledig overschakelen naar elektrische bedrijfswagens. Een belangrijk vraagstuk daarbij wordt hoe voldoende laadinfrastructuur gebouwd kan worden om 1 miljoen stekkerauto’s van stroom te voorzien. Op bedrijfsparkings is niet altijd een voldoende zware stroomaansluiting aanwezig om een uitgebreide elektrische vloot op te laden.

Het jonge bedrijf Movanis van de Limburgse ondernemersfamilie Clymans is gespecialiseerd in zelfrijdende elektrische vorkliften. Vanuit die expertise ontwikkelde ze laadpalen voor personenauto’s. Op plaatsen waar het stroomnet onvoldoende is uitgebouwd, kan het toestel stroom bufferen om indien nodig toch auto’s aan hoog vermogen te kunnen ‘voltanken’.

Door auto's op piekmomenten stroom te laten terugleveren aan het net, kan je vermijden dat nieuwe gascentrales gebouwd moeten worden. Frans Clymans Oprichter Movanis

‘Onze snellader gebruikt daarvoor een power booster’, zegt oprichter Frans Clymans. ‘Bij mensen thuis kunnen we een gewoon stopcontact zo upgraden tot een snellader van 100 kilowatt. Een wagen kan dan in amper twaalf minuten genoeg laden om 100 kilometer te kunnen rijden.’

Afgelegen parkings

Movanis, dat sinds de oprichting winst maakt en dit jaar een omzet van 2 miljoen euro verwacht, hoopt op middellange termijn 1.000 laadpalen te verkopen. Vooral op de bedrijfsmarkt ligt een groot potentieel voor het toestel dat afhankelijk van het type tussen 10.000 en 50.000 euro kost.

‘Als bedrijven geen eigen hoogspanningscabine hebben of ze gebruiken al een groot deel van hun beschikbare aansluitingscapaciteit, dan botsen ze snel op hun limieten als ze een parking met laadpalen willen uitrusten’, zegt CEO Bart Clymans, de tweede van de drie zoons van Frans. ‘Een hoogspanningscabine kost al gauw 100.000 euro, voor de helft van dat bedrag kan je een snellader met powerbooster plaatsen. Vooral voor bedrijven buiten industriezones kan dat nuttig zijn, of voor koerierbedrijven of taximaatschappijen met een grote vloot.’

Movanis ontstond in 2012 in de schoot van het West-Vlaamse automatisatiebedrijf Bedelec. De innovatieafdeling legde zich toe op de productie van zelfrijdende elektrische vorkliften, die autonoom naar hun laadstation rijden als de batterij bijna leeg is. Toen de familie Clymans in 2018 Bedelec verkocht aan de sectorgenoot Lysair koos ze ervoor eigenaar te blijven van Movanis, dat in een aparte spin-off werd ondergebracht en naar Heusden-Zolder in Limburg verhuisde. ‘Aan de verkoop hebben we genoeg overgehouden om - mocht het nodig zijn - zelf tot 10 miljoen euro te investeren in de uitbouw van onze laadpaalactiviteiten’, zegt vader Clymans.

Auto als elektriciteitscentrale

Op de parking van het bedrijf toont hij de eigen laadpaal, die met een knipoog MoveOn Preez+ gedoopt werd. ‘De auto die hier in de stekker zit, is eigenlijk een elektriciteitscentrale geworden’, zegt Clymans. ‘Gisteren was er veel zon en is de batterij volgeladen, maar vandaag is het bewolkt en wekken onze zonnepanelen geen elektriciteit op. Toch hoeven onze kantoren geen stroom van het net te halen. Het gebouw haalt nu zijn stroom uit de batterij van de wagen.’

Bedrijven zonder eigen hoogspanningscabine botsen snel op hun limieten. Dankzij onze technologie kunnen ze toch eenvoudig snelladers plaatsen. Bart Clymans CEO Movanis

Het tweerichtingsverkeer van de laadpaal moet een belangrijke troef worden. Na de zomer komen op de bedrijfsparking van Movanis acht extra snelladers. Passanten zullen er niet alleen gratis hun auto kunnen komen opladen met zonnestroom. Ze kunnen hun surplus aan opslagcapaciteit ook ter beschikking stellen om op piekmomenten met hoge energieprijzen hun stroom tegen een vergoeding weer af te geven aan het gebouw van Movanis.

‘We willen het systeem testen om het daarna bijvoorbeeld ook op carpoolparkings aan te bieden’, zegt Frans Clymans. ‘Wie zijn wagen acht uur op een parking laat staan en veel tijd heeft, kan zijn overtollige stroom verkopen aan passanten die hun wagen wel in een paar minuten willen kunnen opladen en verder rijden. De betalingen verlopen automatisch. Zodra je de stekker insteekt, herkent de lader het unieke nummer van een wagen met het daaraan gekoppelde rekeningnummer.’

Tegen 2030 mikt België op 1 miljoen elektrische auto’s. ‘Als we die batterijen kunnen gebruiken om op piekmomenten stroom terug te leveren aan het net, krijg je een enorme back-upcapaciteit’, zegt vader Clymans. ‘Auto’s staan gemiddeld 95 procent van de tijd stil. Als je dat potentieel kan benutten, is de bouw van nieuwe gascentrales - zoals de regering nu van plan is - zelfs niet meer nodig. De overheid moet het dan wel aanmoedigen. Mensen moeten een gepaste vergoeding krijgen als hun wagen stroom teruglevert aan het net.’