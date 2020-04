Limburgse groeier Nrgfin in Britse handen

De twaalf werknemers van Nrgfin werken voortaan voor Ensek, een bedrijf met 175 medewerkers dat voor het eerst actief wordt op het Europese vasteland. Het groeipotentieel is dubbel, zegt Ensek-directeur Gunter Walmagh. Ensek wil de expertise van Nrgfin verwerken in een softwareoplossing die via de cloud wordt aangeboden. Daarnaast wil het bedrijf vanuit Beringen ook groeien in de Nederlandse markt.