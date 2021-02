Lng-terminal Zeebrugge verdubbelt capaciteit

Vloeibaar aardgas komt in Zeebrugge toe via schepen en wordt er opgeslagen in enorme gekoelde tanks.

Fluxys Belgium investeert in Zeebrugge tientallen miljoenen euro’s in een hervergassingsinstallatie. De lng-terminal zal daardoor bijna dubbel zo veel aardgas in het Belgische net kunnen injecteren.

De beursgenoteerde Belgische gasnetbeheerder Fluxys Belgium heeft het licht op groen gezet voor een belangrijke uitbreiding van de lng-terminal in Zeebrugge. Een bijkomende hervergassingsinstallatie zal het mogelijk maken bijna dubbel zo veel aardgas in het Belgische gasnet te injecteren. Het vloeibare aardgas (lng) dat via schepen toekomt in Zeebrugge wordt in zo’n installatie opgewarmd en daarna als gas in het net gepompt om het tot bij gezinnen en bedrijven te brengen.

Hoewel de investeringsbeslissing vaststaat, wil het bedrijf nog niet zeggen welk bedrag geïnvesteerd wordt. ‘Het gaat om tientallen miljoenen euro’s, maar het exacte bedrag hangt af van de technologie die uiteindelijk gekozen wordt’, zegt woordvoerder Laurent Remy. ‘Verschillende opties worden nog onderzocht, maar we gaan voor een zo groen mogelijke optie.’

Samen met de pijpleidingconnecties in Zeebrugge zullen we 12 tot 15 procent van de totale doorvoer van gas in Europa voor onze rekening kunnen nemen. Laurent Remy Woordvoerder Fluxys Belgium

Lng is aardgas dat bij een temperatuur van -162°C vloeibaar wordt gemaakt. In zijn vloeibare vorm is aardgas 600 keer compacter, waardoor het efficiënt via schepen getransporteerd kan worden. De lng die in Zeebrugge toekomt, wordt opgeslagen in vijf enorme gekoelde opslagtanks of hij kan rechtstreeks overgeladen worden op een ander schip. Om het weer als gas in het pijpleidingnet te kunnen injecteren, moet het lng eerst weer worden opgewarmd. Het verwarmen kan gebeuren door gas te verbranden, maar sinds 2013 gebruikt Fluxys ook een installatie die warmte van het water uit de Noordzee recupereert om het gas op temperatuur te krijgen.

8 miljard kubieke meter extra

Momenteel kan de terminal in Zeebrugge 6,7 miljoen ton lng per jaar hervergassen tot zo’n 9 miljard kubieke meter aardgas. De bedoeling is dat in de eerste fase tegen begin 2024 de capaciteit wordt opgetrokken met 4,7 miljoen ton lng en tegen begin 2026 met 6 miljoen ton. ‘We zullen dan vanuit de terminal in Zeebrugge zo’n 8 miljard kubieke meter gas per jaar extra in het net kunnen pompen’, zegt Remy. ‘Dat is bijna een verdubbeling. Samen met de pijpleidingconnecties in Zeebrugge zullen we 12 tot 15 procent van de totale doorvoer van gas in Europa voor onze rekening kunnen nemen.’

Het extra gas kan dienen voor de Belgische markt, maar onze klanten kunnen het ook doorvoeren naar Nederland, Frankrijk, Duitsland of het VK. Laurent Remy Woordvoerder Fluxys Belgium

Fluxys is nu al zeker dat er vraag is naar de extra capaciteit. Bij een bindende marktbevraging werd de volledige nieuwe capaciteit onderschreven door gasbedrijven. Welke klanten de hervergassingscapaciteit huren, is gevoelige info die Fluxys niet vrijgeeft. Het gaat om lng-traders en spelers op de Europese gasmarkt.

Doorvoer naar buurlanden

‘Met de investering verhogen we de veelzijdigheid van de terminal in Zeebrugge’, zegt Remy. ‘Het extra gas dat zo geïnjecteerd wordt in het net, kan dienen voor de Belgische markt, maar onze klanten kunnen het ook doorvoeren naar Nederland, Frankrijk, Duitsland of het VK. Deze investeringsbeslissing staat los van de bouw van nieuwe gascentrales in België, want ons net heeft al ruim voldoende capaciteit om die te bevoorraden.’

Of klanten uiteindelijk ook meer gas via Zeebrugge zullen invoeren, maakt in het verdienmodel van Fluxys niet veel uit. Als monopolist in het Belgische aardgastransport is Fluxys Belgium een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat de inkomsten worden vastgelegd door de energiewaakhond CREG en dat Fluxys voor iedere investering een vastgelegd rendement mag doorrekenen aan zijn klanten. Hoeveel gas er daadwerkelijk wordt doorgevoerd via de terminal in Zeebrugge maakt voor de inkomsten van het bedrijf amper een verschil.