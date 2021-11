Luc Tack bergt nieuwe gascentrale Tessenderlo nog niet op

De bestaande gascentrale in Tessenderlo.

Hoewel een vergunning nog niet in zicht is en er voorlopig geen CRM-subsidies toegekend werden, zet ondernemer Luc Tack door met zijn plannen voor een gascentrale in Tessenderlo. 'Bij een volgende veiling zal ons dossier klaarliggen.'

Het chemiebedrijf Tessenderlo wil op zijn industrieterrein in de gelijknamige gemeente een tweede gascentrale van 900 megawatt bouwen, naast de kleinere die er nu al staat. Maar die plannen stootten vorige maand op het verzet van Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die geen omgevingsvergunning wou afleveren.

Lees Meer Zes conclusies over de gascentrales en de kernuitstap

Nochtans had Luc Tack, de topman van Tessenderlo, een gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie op zak. Demir motiveerde haar beslissing echter met de impact van de ammoniak- en stikstofuitstoot en het negatieve advies van de drinkwatermaatschappij. De elektriciteitscentrale zal vlak bij beschermde natuur liggen en afvalwater in het Albertkanaal lozen.

Nieuwe aanvraag

Tessenderlo gaat het project nu bijsturen en een nieuwe aanvraag indienen. 'We onderzoeken oplossingen om tot een vergunbaar traject te komen, maar details over de timing kunnen we nog niet geven', zegt woordvoerder Frederic Dryhoel.

Tack, die zich almaar nadrukkelijker als speler op de Belgische energiemarkt wil manifesteren, is vastbesloten om deel te nemen aan een volgende subsidieronde. Bij de CRM-veiling voor het leveringsjaar 2025-2026 kwamen twee gascentrales die Engie Electrabel wil bouwen in Vilvoorde en het Luikse Awirs als winnaars uit de bus.