Luc Tack wil nieuwe gascentrale bouwen in Tessenderlo

Ondernemer Luc Tack heeft met zijn chemiebedrijf Tessenderlo vergevorderde plannen om een tweede gascentrale te bouwen. Het project moet stroom leveren als in 2025 de kerncentrales sluiten.

Het beursgenoteerde chemiebedrijf Tessenderlo Group werpt zich op als nieuwe kandidaat om een gasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen. Het bedrijf heeft een milieueffectenrapport aangevraagd voor de bouw van een tweede grote gascentrale op de site in Tessenderlo. Het wil zo meedingen naar de subsidies die in de maak zijn voor de bouw van nieuwe capaciteit. Met T-Power heeft Tessenderlo al een gascentrale van 425 megawatt om in de eigen stroombehoefte te voorzien. Door de geplande sluiting van de kerncentrales ziet Tessenderlo op hetzelfde terrein potentieel om nog een tweede veel grotere gascentrale te bouwen van 900 megawatt, bijna het equivalent van een grote kerncentrale.

Ondernemer Luc Tack, die een meerderheid van de stemrechten bezit in Tessenderlo, ontpopt zich zo almaar nadrukkelijker tot speler op de Belgische energiemarkt. Een verrassing is dat niet. Het bedrijf richtte vorig jaar al de dochtervennootschap Tessenderlo Development Services op met de bedoeling energieprojecten te ontwikkelen op zijn verschillende sites.

Behalve het industrieterrein Schoonhees in Tessenderlo werd ook gekeken om op de site van Tessenderlo Chemie in Ham een gascentrale te bouwen en een bij de gelatinefabriek in Vilvoorde. Maar op beide terreinen zou het te lang duren een project klaar te krijgen tegen 2025, wanneer de kerncentrales sluiten. Het terrein in Tessenderlo kan kostenbesparingen opleveren door synergieën met de gascentrale die er al staat. Er is ook nog ruimte om op termijn een installatie te plaatsen die CO 2 kan afvangen.

Kernuitstap

Tack gaf in het verleden al aan te willen inspelen op de kernuitstap en zei dat hij in gascentrales een onmisbare schakel zag om te vermijden dat het licht uitgaat in 2025. Volgens de hoogspanningsnetbeheerder Elia is tegen dan 3.900 megawatt extra capaciteit nodig om de sluiting van de kerncentrales op te vangen.

Tessenderlo wil met het nieuwe project meedingen naar steun via het CRM-subsidiemechanisme. De nieuwe regering De Croo wijst in oktober volgend jaar steun toe voor de bouw van gascentrales. ‘We zijn bezig met de voorbereiding van alle relevante aanvragen en zullen aan de CRM-tender deelnemen’, zegt Tessenderlo-woordvoerder Frederic Dryhoel in Het Belang van Limburg. 'We bouwen deze nieuwe centrale in Tessenderlo alleen als we een rendabel project kunnen realiseren tegen een aanvaardbaar risico.’

Strijd om subsidies barst los

Tessenderlo komt tegenover verschillende concurrenten te staan die ook de subsidies voor de bouw van gascentrales proberen binnen te halen.

Tessenderlo komt voor de subisidies tegenover meerdere concurrenten te staan. Engie Electrabel wordt tot de grote kanshebbers gerekend, met een plan om 400 miljoen euro te investeren in de bouw van een gascentrale van 870 megawatt in Vilvoorde. Luminus heeft gelijkaardige ambities in Seraing en Eneco mikt op een centrale van dezelfde omvang in Seneffe in Henegouwen. Daarnaast is Dils-Energie in de running met een project in het Limburgse Dilsen-Stokkem.