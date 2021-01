Luikse stroomturbo neemt Spaanse concurrent over

Ampacimon, een Luiks bedrijf dat de capaciteit van hoogspanningskabels opdrijft, zet voet aan grond in Spanje. Het neemt Diael over, een Madrileens bedrijf dat ondergrondse stroomkabels monitort.

De familie Colruyt zet een nieuwe stap in de monitoring van elektriciteitsnetten. Met haar investeringsfonds Korys leidde ze vorige zomer een kapitaalronde bij het Luikse netmonitoringbedrijf Ampacimon. Dat gebruikt een deel van het geld nu om een eerste overname te realiseren in Spanje.

Ampacimon neemt Diagnóstico del Aislamiento Eléctrico over, kortweg Diael. Het bedrijf, een spin-off van de Polytechnische Universiteit van Madrid, gebruikt sensoren om defecten te detecteren in ondergrondse stroomkabels. Hoeveel de Luikenaars betalen voor de overname is niet bekend.

Breder palet aan diensten

Ampacimon ontwikkelde een sensor om de temperatuur van hoogspanningslijnen op te volgen. Dankzij die technologie kunnen kabels tot de helft meer elektriciteit vervoeren.

Ampacimon telt klanten over de hele wereld, van hoogspanningsnetbeheerders in India en Japan tot Zuid-Amerika, de VS en Canada. Door de Spaanse overname kan het zijn klanten een breder palet aan monitoringsdiensten leveren. Zelf ontwikkelde Ampacimon een sensor om de temperatuur van hoogspanningslijnen continu op te volgen. Dankzij die technologie kan soms tot de helft meer elektriciteit door een kabel gestuurd worden. Diael is dan weer gespecialiseerd in de monitoring van ondergrondse kabels en apparatuur voor substations, zeg maar de verdeelknooppunten van het hoogspanningsnet.

Ampacimon stelde vorige zomer op overnamepad te trekken nadat het 4 miljoen euro had opgehaald bij Korys, naast het investeringsfonds Noshaq (ex-Meusinvest), de Luxemburgse netbeheerder Creos, en Gesval, een holding van de universiteit van Luik.