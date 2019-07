Luminus haalt 100 miljoen op

De Belgische energieleverancier Luminus heeft via een obligatie-uitgifte 100 miljoen euro opgehaald voor de financiering windparken en andere hernieuwbare energieprojecten.

De groene obligaties werden uitgegeven door het Franse moederbedrijf EDF, zo maakte Luminus vrijdagochtend bekend in een persbericht. De fondsen zullen worden gebruikt voor de financiering van nieuwe projecten in hernieuwbare energie.

Het eerste project dat met het geld gefinancierd zal worden is het windmolenpark van Turnhout. In de loop van 2019 zullen ook andere projecten volgen, waaronder een windmolenpark in Geel-West en de modernisering van de waterkrachtcentrale van Monsin.