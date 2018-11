Luminus stopt 700 miljoen in groene plannen

Nu de gevolgen van de klimaatverandering almaar zichtbaarder worden, drijft EDF Luminus zijn ambities op. CEO Grégoire Dallemagne maakte gisteren bekend dat de energieleverancier de komende vijf jaar 700 miljoen euro investeert in windparken en energiediensten.

Op het terrein zijn de werknemers van EDF Luminus heel waakzaam voor de krappe stroombevoorradingssituatie deze winter, maar dat houdt CEO Grégoire Dallemagne niet tegen veel verder vooruit te blikken. De manager, gepokt en gemazeld in de telecomsector, staat al zeven jaar aan het hoofd van de tweede stroomleverancier van het land en voelt zich ondertussen als een vis in het water in de energiesector. De komende vijf jaar wil hij het bedrijf nog meer duwen in de richting van hernieuwbare energie en diensten voor energiebesparing.

De komende vijf jaar willen we het aantal windturbines, goed voor 408 megawatt, ruim verdubbelen. grégoire dallemagne ceo edf luminus

‘We kunnen niet anders. Als we de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder 1,5 of 2 graden willen houden, moeten we nu actie ondernemen om de CO2-uitstoot drastisch te beperken’, zegt Dallemagne. ‘We zijn de eerste generatie die de effecten van de opwarming van de aarde ziet, maar ook de laatste die er iets kan aan doen. 6 november was dit jaar de warmste ooit, er zijn verwoestende branden in Californië, de Rijn staat droog, en het vogelbestand blijft zakken. Als het zo doorgaat, komt er een echte humanitaire crisis.’

‘We moeten individuele en collectieve inspanningen leveren’, zegt Dallemagne, die het goede voorbeeld wil geven door vaak met de fiets naar het werk te komen. Ook zijn bedrijf wil consequent zijn. ‘Ons gebouw is op energetisch vlak een ramp: veel te weinig isolatie. We hebben de eigenaar voorgesteld er iets aan te doen, maar die wil niet. Tja, dan verhuizen we.’ Het bedrijfswagenpark volledig elektrisch maken zal nog jaren duren, maar ondertussen zijn er experimenten. Tijdens de Week van de Mobiliteit werd de parkeergarage op de hoofdzetel gesloten. ‘Er is geen enkele klacht binnengekomen’, zegt Dallemagne trots.

Rode draad

De komende vijf jaar investeert EDF Luminus 700 miljoen euro in zijn groene plannen. Vooral in windenergie op land, nu al de hoofdfocus. ‘We zijn daarin het nummer een in België dankzij de verdrievoudiging van onze portefeuille tot 174 turbines en 408 megawatt (vergelijkbaar met Doel 1, red.). Dat willen we de komende vijf jaar ruim verdubbelen’, zegt Dallemagne. Een ambitieus doel omdat het moeilijk is vergunningen te krijgen. ‘We hebben voldoende projecten in de pijplijn. In Wallonië zijn er veel mogelijkheden op industrieterreinen. Maar om ze uit te voeren is het cruciaal dat het reglementair kader niet wijzigt.’ Daarmee verwijst de CEO naar stabiele ondersteuningsmechanismes. ‘Het is normaal dat de overheidssteun daalt als de technologie goedkoper wordt, maar we rekenen wel op hetzelfde rendement.’

Daarnaast wil Dallemagne de energiediensten uitbreiden. De voorbije jaren werd een tiental bedrijven overgenomen in domeinen als het onderhoud van verwarmingsketels, elektrische installaties, isolatie, of zonnepanelen. Er is één rode draad: ze moeten het energieverbruik van klanten doen dalen. ‘Jaren geleden was er veel ongeloof dat energieleveranciers hun klanten zouden helpen energie te besparen. Maar dat behoort nu tot het hart van onze activiteiten’, zegt Dallemagne. Gezinnen en bedrijven die klant bij Luminus zijn, zullen de komende jaren nog meer voorstellen krijgen om hun verbruik te reduceren.

De diensten leveren minder omzet dan de klassieke elektriciteitsverkoop, maar de winstmarges en tewerkstelling zijn groter. Mede door extra overnames van energiedienstenbedrijven verwacht Dallemagne dat het personeelsbestand kan groeien van 2.000 tot bijna 2.500. Maar omdat ook mensen vervangen zullen worden, mikt Dallemagne op een duizendtal aanwervingen de komende vijf jaar.

EDF Luminus > Tweede grootste stroomleverancier van België. > Het nummer een in windenergie op land en waterkrachtcentrales. > Bezit ook enkele gascentrales, en een minderheidsbelang in enkele kernreactoren. > Aantal werknemers: ruim 2.000. > Omzet (2017): 3,02 miljard euro. > Nettoverlies: 22 miljoen euro.

De energiediensten zijn extra welkom, omdat de traditionele activiteiten het al enkele jaren laten afweten. De verkoop lijdt onder de hevige concurrentie. ‘In België is het klantenverloop het allerhoogst, maar we blijven ons marktaandeel van 20 procent verdedigen’, zegt Dallemagne.

En in de productie is het helemaal kommer en kwel omdat EDF Luminus minderheidsbelangen heeft in enkele kernreactoren. ‘Ik doe daar geen uitspraken over. Electrabel is de operator’, klinkt het kort. De onbeschikbaarheid van reactoren heeft wel een enorme impact op het bedrijf. Enerzijds moet het meebetalen voor de kerncentrales, anderzijds moest het de voorbije weken meer stroom op de markt kopen. ‘We moesten de weggevallen volumes uit de kerncentrales meteen opvangen met aankopen op de markt (waar de prijzen de voorbije weken fors stegen, red.). Het is duidelijk dat dat een grote impact zal hebben op de cijfers.’ Aan concrete cijfers waagt hij zich niet. ‘We maken deel uit van een beursgenoteerde groep.’

De naam van het Franse moederbedrijf verdwijnt weliswaar, zeven jaar nadat de kernenergiereus een meerderheidsbelang heeft gekocht in het door de gemeenten opgerichte bedrijf. Volgend jaar wordt EDF Luminus Luminus. ‘Dat is een sterke merknaam die onze klanten kennen’, zegt Dallemagne. Toch verdwijnt EDF niet volledig uit beeld: het logo wordt de oranje turbine van het EDF-logo.