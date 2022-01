Luminus stopt Bolt in volle energiecrisis extra kapitaal toe

Nu de energieprijzen door het dak gaan, krijgt de jonge energieleverancier Bolt een extra ruggensteun van het moederbedrijf Luminus. Het kapitaal wordt bijna verdubbeld.

De jonge energieleverancier Bolt, die ruim twee jaar geleden werd opgericht in de schoot van Luminus, krijgt van het moederbedrijf een kapitaalinjectie van 750.000 euro, blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. ‘Er was een kapitaalverhoging gepland om de groei te financieren’, zegt de CEO en medeoprichter Pieterjan Verhaeghen. ‘Maar het klopt dat de markt onder druk staat en er extra kapitaalnoden zijn.’

Door de prijsexplosies op de aardgas- en elektriciteitsmarkt kwamen sinds de zomer verschillende leveranciers in de problemen. In december gingen de Vlaamse Energieleverancier en Watz overkop. Verhaeghen benadrukt dat Bolt zich conservatief heeft ingedekt door alleen variabele contracten aan te bieden. Die volgen de schommelingen op de groothandelsmarkt.

Voorschotten

Lees meer netto Energiecontract met vaste prijs wordt schaars

Bolt botst, net als andere leveranciers, wel op grotere bedragen die het moet voorschieten. In september werden de maandelijkse voorschotten van klanten opgetrokken, maar voor veel klanten dreigt de uiteindelijke jaarafrekening toch nog veel hoger uit te vallen dan wat met de voorschotten is betaald.

‘We moeten nu stroom en gas inkopen tegen hogere prijzen dan die waarop de maandelijkse voorschotten zijn gebaseerd’, zegt Verhaeghen. ‘Is bijkomend kapitaal nodig of kunnen we de hogere prefinanciering via kortetermijnleningen opvangen. Dat bekijken we nu. Het is maar voor een paar maanden dat extra middelen nodig zijn om de aankopen voor te schieten. Naarmate klanten door het jaar hun afrekening krijgen, raakt het vanzelf opgelost.’

We moeten nu stroom en gas inkopen tegen aan veel hogere prijzen dan die waarop de maandelijkse voorschotten zijn gebaseerd. Pieterjan Verhaeghen CEO Bolt

Tussentijdse afrekeningen

Bolt plant de komende weken een communicatie-actie om klanten te vragen of ze in de kelder de meterstanden willen opnemen voor een tussentijdse afrekening. ‘We doen dat niet alleen met het oog op cash, maar ook om te vermijden dat mensen aan het einde van het jaar een gigantische factuur krijgen die ze niet kunnen betalen’, zegt Verhaeghen. ‘Klanten kunnen ervoor kiezen niets te doen, of ze kunnen hun meterstanden doorgeven, zodat hun voorschotten in lijn komen te liggen met de huidige marktsituatie.’

We gaan klanten vragen of ze een tussentijdse afrekening willen maken. Zo vermijden ze dat ze nog maanden moeten wachten en dan voor verrassingen komen te staan. Pieterjan Verhaeghen CEO Bolt

Voor Bolt, dat voor gas en groene stroom samen bijna 25.000 klanten telt, betekent de actie extra administratief werk. Naast communiceren met de klanten moet het de meterstanden voor een tussentijdse afrekening veelal manueel aan de netbeheerder Fluvius doorgeven. ‘Maar we verwachten dat het de moeite loont’, zegt Verhaeghen. ‘We krijgen veel vragen. Sommige klanten willen weten waar ze staan. Een tussentijdse afrekening vermijdt dat ze nog maanden moeten wachten en voor verrassingen komen te staan.’