Luminus verkleint kloof met Engie door aankoop Essent België

Hoe belangrijk is de overname van Essent.be voor Luminus?

Dallemagne: 'Dit zet onze bestaansreden nog eens extra in de verf: met deze overname kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij de energietransitie en de kwaliteit van onze dienstverlening nog verbeteren. Luminus heeft drie métiers in huis. Als energieproducent hebben we de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd, zeker in hernieuwbare stroom. Daarna zijn we actief als energieleverancier. Onze derde activiteit, die inzet op diensten om energie te besparen, is de voorbije vijf jaar sterk gegroeid, onder meer door overnames. Met de overname van Essent België hebben we nu dus onze tweede pijler, onze activiteiten als stroomleverancier dus, kunnen versterken. We hadden daar wel al sterk in geïnvesteerd, maar nu is het de eerste keer dat we ook externe groei hebben nagestreefd.'