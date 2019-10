Luminus voorspelt wanneer verwarmingsketel uitvalt

Bcheck, een start-up opgericht in de schoot van de energieleverancier Luminus, ontwikkelde een sensor om te voorspellen wanneer verwarmingsketels in panne vallen.

Nadat Luminus eerder al ruim een miljoen euro in het bedrijf had geïnvesteerd, haalt Bcheck nog eens 1,1 miljoen op bij de Brusselse investeringsmaatschappij finance&invest.brussels. De nieuwe kapitaalronde waardeert Bcheck op 2,4 miljoen euro.

‘We mikken vooral op grote beheerders van vastgoed zoals socialewoningmaatschappijen of scholengroepen’, zegt medeoprichter en CEO Jacques Bolzer. ‘Met onze applicatie kunnen hun technische teams veel efficiënter ingezet worden en vermijden we dat ze twee keer ter plekke moeten komen. Eerst om vast te stellen wat aan de hand is en daarna met de juiste vervangstukken. De sensor leidt tot betere energieprestaties en vermijdt dat mensen bij een panne in de winter dagen in een koud huis moeten wachten.’