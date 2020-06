Luminus worstelt met verlieslatende kerncentrales

Na twee moeilijke jaren kruipt de energieleverancier Luminus uit de rode cijfers. Maar de marges blijven flinterdun. Op een omzet van 2,5 miljard euro boekt het bedrijf amper 11 miljoen euro winst.

Luminus, de nummer twee op de Belgische energiemarkt, kan na twee moeilijke jaren nog eens winst voorleggen aan het Franse moederbedrijf EDF. In 2019 realiseerde de Belgische energieleverancier een positief bedrijfsresultaat van 14,1 miljoen euro, blijkt uit de jaarresultaten. Een nettoverlies van 65 miljoen euro in 2018 werd omgebogen in een nettowinst van 11,3 miljoen euro.

CEO Grégoire Dallemagne spreekt dan ook van goede resultaten. ‘We hebben vorig jaar de vruchten geplukt van jaren van investeren, diversifiëren en optimaliseren’, zegt hij in een onlinegesprek met De Tijd. ‘We zijn zo met een gezond winstgevend bedrijf de coronacrisis ingegaan.’

Kerncentrales

Dallemagne geeft in één adem ook toe dat de winst ‘nog zeer bescheiden is’ voor een bedrijf met de omvang van Luminus. Op een omzet van 2,5 miljard euro haalt de energieleverancier een nettomarge van amper 0,4 procent. Vooral de participaties in de kerncentrales zijn de boosdoener. Luminus bezit een minderheidsbelang in de centrales Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. De vier jongste Belgische reactoren worden uitgebaat door concurrent Engie Electrabel, maar Luminus houdt er een participatie in aan van iets meer dan 10 procent.

De jongste jaren was onze participatie in de kerncentrales zeer verlieslatend. Als CEO van Luminus maak ik me daar zorgen over. Grégoire Dallemagne CEO Luminus

‘Jammer genoeg hebben de nucleaire participaties opnieuw een verlies opgeleverd in 2019’, zegt Dallemagne. ‘Dat verlies is nog eens verergerd door de herziening van de nucleaire provisies die ons zwaar hebben getroffen.’ Een onafhankelijke commissie besliste eind vorig jaar dat 2,1 miljard spaargeld extra opzij gezet moet worden om straks de sluiting en de ontmanteling van de kerncentrales te financieren. Dat kostte Luminus vorig jaar 55 miljoen euro.

De nucleaire verliezen kunnen een belangrijke rol spelen bij de beslissing over een eventuele levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. Net als Electrabel zegt Luminus dat het aan de politiek is te beslissen of de kerncentrales na 2025 mogen blijven draaien. ‘Maar ik ben behoedzaam over de voorwaarden waartegen dat zou mogen’, zegt Dallemagne. ‘De jongste jaren was onze participatie in de kerncentrales zeer verlieslatend. Als CEO van Luminus maak ik me daar zorgen over. Ik moet waken over de gezondheid van mijn onderneming en over onze investeringscapaciteit. Het is belangrijk dat alle activiteiten winst maken, zodat we kunnen blijven investeren in de groene relance en de elektrificatie in België.’

Nieuwe gascentrales

Luminus is al voorbereid op het scenario waarin alle kerncentrales sluiten. In dat geval moet een steunmechanisme ertoe leiden dat genoeg geïnvesteerd wordt in vervangingscapaciteit, zodat het licht blijft branden. Als Luminus daarvoor steun binnenhaalt, is het bedrijf kandidaat om een nieuwe gascentrale te bouwen van 870 megawatt in Seraing bij Luik.