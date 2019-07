Luminus ziet verlies verdrievoudigen door nucleaire problemen

Engie Electrabel is dan wel de uitbater van de Belgische kerncentrales, maar Luminus heeft in een aantal reactoren een kleine minderheidsparticipatie. Het bedrijf moet zijn deel van de kosten betalen en krijgt een proportioneel deel van de productie. Sinds september heel wat kernreactoren stil lagen voor dringende herstellingen door betonrot deelt Luminus in de klappen. De centrales draaiden vorig jaar 47 procent van de tijd. In een goed jaar is dan rond de 90 procent.