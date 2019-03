M/V van de week | Isabelle Kocher

Franse stroomkoningin daagt toekomstige Belgische premier uit.

Ze wordt beschouwd als de machtigste vrouw van Frankrijk en in ons land heeft ze de sleutels in handen van ons toekomstige energielandschap. Als CEO van de Franse energiereus Engie heeft Isabelle Kocher (52) de leiding over het Belgische Electrabel en de zeven kerncentrales die zowat de helft van alle elektriciteitsproductie in ons land leveren.

Kernuitstap. Engie, het moederbedrijf van het Belgische Electrabel, baat in ons land zeven kerncentrales uit. In 2017 waren die nog goed voor de helft van alle elektriciteitsproductie. Volgens de wet op de kernuitstap moeten de centrales tegen 2025 dicht, maar Engie-topvrouw Isabelle Kocher wil Doel 4 en Tihange 3 langer openhouden. Kalmte. Kocher is er de vrouw niet naar om zich te laten intimideren. Ze straalt een natuurlijke kalmte uit en zelfs als het tumult rondom haar toeneemt, is ze niet iemand die haar stem moet verheffen om gehoord te worden. Vrijgevochten. Kocher kwam in 2002 aan boord bij Suez, werkte zich in 2011 op tot financieel directeur bij wat toen GDF Suez heette en werd in oktober 2014 aangeduid als de troonopvolger van Gérard Mestrallet, die al sinds 1995 de leiding had van het concern.Mestrallet had moeite om de touwtjes los te laten en het kwam tot een heuse krachtmeting. Kocher maakte zich los van Mestrallets invloed en stippelde haar eigen koers uit voor de Franse groep met 160.000 werknemers wereldwijd, van wie 4.300 bij Electrabel. Kinderen. Kocher vertoont zich niet vaak op recepties en netwerkgelegenheden om te peilen wat er leeft in ondernemerskringen. ‘Ik heb vijf kinderen. Dat is de beste manier om de vinger aan de pols van de samenleving te houden en de voeten op de grond te houden’, zei ze daarover in De Tijd. ‘Als ik nog maar één keer toevallig het licht laat branden, krijg ik onmiddellijk op mijn donder van mijn kinderen.’

De politiek mag dan wel beslist hebben dat België tegen eind 2025 finaal een kruis maakt over kernenergie, Kocher liet deze week nog eens duidelijk verstaan dat zij daar anders over denkt. In de boekhouding rekent Engie erop dat de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, nog tot 2045 blijven draaien en dat de politiek nog zal terugkomen op de kernuitstap. ‘De levensduurverlenging van de kerncentrales komt ongetwijfeld aan bod bij de volgende regeringsvorming’, zei Kocher donderdag, toen ze in Londen de toekomststrategie van haar bedrijf uit de doeken deed.

Dat is een stevige waarschuwing aan wie na 26 mei premier Charles Michel (MR) opvolgt. De toekomstige premier van België mag zware onderhandelingen met de Française verwachten over het al dan niet openhouden van twee centrales. De kernuitstap tegen 2025 werd dan wel door de regering-Michel bevestigd, de premier koppelde er een belangrijke voorwaarde aan. De nucleaire exit komt er enkel als de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt en als de Belgische elektriciteitsfactuur daardoor niet omhoogschiet.

Kocher heeft een belangrijke troef in handen met de dreiging dat zonder kerncentrales het licht uitgaat. Als ze lang genoeg wacht en de politiek slaagt er niet in voldoende nieuwe productiecapaciteit aan te trekken om de kerncentrales te vervangen, zal de opvolger van Michel op zijn blote knieën bij haar moeten smeken om Doel 4 en Tihange 3 toch langer open te houden. De N-VA gaat al uit van dat scenario en de nucleaire waakhond FANC bestudeert uit voorzorg welke veiligheidsupdates nodig zijn om de centrales na 2025 open te houden.

Een levensduurverlenging gaat gepaard met miljoeneninvesteringen. Toen de regering in 2015 de toestemming gaf om Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden, moest Engie voor 700 miljoen euro vernieuwingswerken uitvoeren aan de twee centrales. Omdat Kocher dergelijke investeringen moet goedkeuren, heeft ze een stevige uitgangspositie bij onderhandelingen. Bij de levensduurverlengingen van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 kon Engie telkens bekomen dat het minder nucleaire rente moest bijdragen aan de Belgische staatskas.

Ook nu laat Kocher uitschijnen dat ze stevige garanties zal eisen van de Belgische regering. ‘De levensduurverlenging (van Doel 4 en Tihange 3, red.) zou gepaard gaan met zeer zware investeringen, die we enkel kunnen doen als de regelgeving wordt aangepast en duidelijkheid schept.’ Engie zou wel eens prijsgaranties kunnen vragen van de regering, zoals die ook bestaan voor windmolenparken.

Voor Kocher zijn onderhandelingen op het hoogste niveau in de Wetstraat niet nieuw. Ze zat vorig jaar tegenover Michel en federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), toen die extra garanties eisten over Synatom. Dat is Engie’s nucleaire spaarpotje van ruim 10 miljard euro dat moet dienen om de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het nucleaire afval te financieren.

Ook de onverwachte uitval van de kerncentrales in het najaar deed Kocher op een ramkoers met de regering belanden. Michel verzekerde dat Engie en Electrabel moeten opdraaien voor de prijsstijgingen op onze elektriciteits- factuur door het stilliggen van zes van de zeven kerncentrales. Het is zeer twijfelachtig of de liberaal die belofte hard kan maken, maar de regering heeft alvast advocaten ingeschakeld om de claim te onderbouwen.

Kocher is er de vrouw niet naar om zich te laten intimideren en ze toonde zich weinig onder de indruk van het dreigement van Michel. De moeder van vijf kinderen straalt een natuurlijke kalmte uit en zelfs als de animositeit rondom haar toeneemt, is ze niet iemand die haar stem moet verheffen om gehoord te worden.