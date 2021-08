Maersk gokt voor ruim 1 miljard op groene schepen

De Deense rederij Maersk heeft acht containerschepen besteld die op koolstofneutrale methanol kunnen varen. Het zijn de eerste grote schepen voor klimaatneutraal transport tussen China en Europa.

De grootste containerrederij ter wereld brengt met een investering van 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) haar omslag naar klimaatneutrale schepen in een stroomversnelling. Het Deense Maersk maakte dinsdag bekend dat het acht schepen heeft besteld die behalve op gewone scheepsbrandstof ook kunnen varen op koolstofneutrale methanol.

De aankoop moet garanderen dat de rederij haar doel van netto een nuluitstoot tegen 2050 kan halen. Schepen gaan doorgaans 20 tot 35 jaar mee, dus engageert Maersk zich om vanaf nu alleen nog schepen te kopen die op termijn kunnen overschakelen naar groene brandstoffen.

Maersk zet in op koolstofneutrale methanol. De acht schepen, die elk 16.000 containers kunnen vervoeren, worden gebouwd door het Zuid Koreaanse Hyundai Heavy Industries en begin 2024 opgeleverd. Ze zijn uitgerust met motoren om zowel op gewone scheepsbrandstof te varen als op groene methanol, die gemaakt kan worden van biomassa of uit de combinatie van groene waterstof en afgevangen CO 2 .

Duurder

We staan nog heel ver af van de grootschalige en goedkope productie van echt groene methanol. Ludovic Laffineur Zelfstandig scheepvaartconsultant

De schepen zullen 10 tot 15 procent duurder zijn dan gewone containerschepen en elk 175 miljoen dollar kosten. Daar komt nog bij dat duurzame methanol ongeveer dubbel zo duur is als gewone scheepsdiesel.

Toch verwacht Maersk dat almaar meer klanten in hun zoektocht naar duurzaam transport bereid zijn die toeslag te betalen. Meer dan de helft van de grootste 200 klanten, zoals Amazon, Disney en Microsoft, hebben of werken aan doelstellingen om de uitstoot van hun toeleveringsketen te verminderen. ‘We doen dat voor onze klanten’, zei Morten Bo Christiansen, de chef decarbonisatie van Maersk, aan het persagentschap Reuters. ‘Gelukkig waarderen klanten deze inspanningen enorm en neemt de vraag toe.’

Belgische rederijen

Volgens de zelfstandige scheepvaartconsultant Ludovic Laffineur is het geen toeval dat vooral de Europese rederijen een versnelling hoger schakelen naar een klimaatvriendelijkere vloot. ‘Als onderdeel van haar Fit for 55-klimaatpakket kwam de Europese Commissie met nieuwe regels voor het brandstofgebruik in de scheepvaart’, zegt hij. ‘Het voorstel van de Commissie kan op termijn een boost geven aan de transitie van schepen naar waterstof, waterstofgebaseerde brandstoffen of biobrandstoffen.’

Methanol vs ammoniak

Als je methanol verbrandt, komt er alsnog CO₂ in de atmosfeer terecht. Ludovic Laffineur Zelfstandig scheepvaartconsultant

Toch waarschuwt Laffineur dat methanol, waar Maersk op inzet, slechts een tussenstap is naar klimaatneutraliteit. ‘Eerder liet Maersk al schepen varen op geavanceerde biobrandstoffen, gemaakt van afval. Maar die kan je moeilijk op voldoende grote schaal produceren’, zegt de specialist in alternatieve brandstoffen. ‘Methanol is een volgende tussenstap. Hij wordt geproduceerd op basis van CO 2 -die wordt afgevangen aan fabrieksschouwen. Die CO 2 komt bij de verbranding van de methanol alsnog in de atmosfeer terecht. Ook de waterstof om methanol te produceren wordt nog vaak gemaakt van aardgas en niet van hernieuwbare energie. We staan nog heel ver af van de grootschalige en goedkope productie van echt groene methanol.’

Laffineur verwacht dat de scheepvaartsector vooral op ammoniak zal focussen, een verbinding van waterstof en stikstof. ‘Je hebt heel veel elektriciteit nodig om het te maken, maar als je dat met hernieuwbare energie kan doen, krijg je groene ammoniak zonder dat er nog CO 2 aan te pas komt. De uitdaging is garanderen dat de ammoniak veilig verbrand kan worden in scheepsmotoren, want hij is toxisch. De interesse is enorm. De eerste commerciële motoren zullen tegen 2024 klaar zijn.’