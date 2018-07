Malaise bij Eneco houdt aan: weer bestuurder weg

Het Nederlandse energiebedrijf verloor in korte tijd zijn CEO, de voorzitter en twee bestuurders.

Eneco is een van de grootste energieleveranciers van Nederland, maar het is ook een belangrijke speler op de Belgische markt. Vorig jaar was de groep goed voor een omzet van 3,3 miljard euro en 127 miljoen euro nettowinst.

Maar achter de schermen van het gezonde bedrijf speelt zich al geruime tijd een heuse machtsstrijd af. Eerst was er ruzie over de verkoop van de onderneming, onder meer tussen de bedrijfstop en de aandeelhouders. Er kwam zelfs een heuse bemiddeling aan te pas om de scherven te lijmen, met harde afspraken over de verkoop.

Maar daarna bleken de plooien toch nog niet glad gestreken en ontstond er onenigheid tussen de directie en de bestuurders. Die leidde in april tot het ontslag van CEO Jeroen de Haas die nochtans al ruim tien jaar in functie was. De Haas besloot op te stappen nadat hij van de bestuurders te horen had gekregen dat ze geen vertrouwen meer in hem hadden.

Rechtszaak

De ondernemingsraad van Eneco spande daarop een rechtszaak aan tegen de raad van bestuur bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het medezeggenschapsorgaan voerde aan door de bestuurders buitenspel te zijn gezet rond het vertrek van de CEO.

De raad eiste het ontslag van voorzitter Edo van den Assem en twee andere bestuurders. Zover wilde de rechter echter niet gaan. Van den Assem werd wel geschorst en de Ondernemingskamer besloot een onderzoek te starten naar het beleid van de bestuurders.

Daarop besloot van den Assem donderdag de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. Een andere geviseerde bestuurder was eerder al vertrokken omdat ze ging werken voor consultant EY. Vrijdag stapte dan de derde bestuurder op die de ondernemingskamer op de korrel had genomen. Vreemd genoeg meldt Eneco dat de derde bestuurder, Marike van Lier Lels, zegt volledig achter het beleid van de raad van bestuur te staan. Toch 'neemt ze haar verantwoordelijkheid en is het volgens haar niet in het belang van de onderneming om nog langer aan te blijven'.