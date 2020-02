'Mandaat topvrouw Engie wordt niet verlengd'

Volgens de Franse zakenkrant Les Echos wordt het mandaat van Isabelle Kocher, de directeur-generaal van het Franse energiebedrijf Engie, niet verlengd. De raad van bestuur beslist daar donderdagnamiddag over.

Aan het ontslag gaat een maandenlange machtsstrijd vooraf. Een anonieme bron bevestigt tegenover Les Echos: 'Behalve een omwenteling op het laatste moment, is de beslissing tot ontslag gevallen.' Een van de oorzaken is dat Kocher op gespannen voet leeft met de voorzitter van de raad van bestuur, Jean-Pierre Clamadieu, de gewezen topman van Solvay.

De affaire veroorzaakt al weken opwinding in de Franse zakenwereld, maar ook in politieke milieus. De hoofdaandeelhouder van Engie is de Franse staat. Die bezit 24 procent van de aandelen.

Destabiliseren

Kocher krijgt steun vanuit verschillende politieke hoeken, zowel van links en rechts als van de Groenen. 'Bruno Le Maire (de minister van Financiën, red.) mag geen overhaaste beslissing nemen om Kocher opzij te schuiven, hij moet stoppen met de groep te destabiliseren', verklaarde Yannick Jadot, de voorzitter van de Groenen.

Isabelle Kocher probeert Engie voor te bereiden op een fossielarme toekomst, maar botst regelmatig met de raad van bestuur over de te volgen strategie.

Er gaan stemmen op om Engie in stukken op te delen en 'per appartement' te verkopen. De voorbije maanden doken al geïnteresseerde kopers op.