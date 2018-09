Marghem: '750 megawatt gevonden bij Electrabel'

Minister van Energie Marie-Christine Marghem zegt dat Engie Electrabel al voor 750 megawatt aan extra productiecapaciteit heeft gevonden om deze winter in te zetten.

Marghem, die Electrabel maandag frontaal had aangevallen, pakt deze ochtend uit met goed nieuws om de gespannen situatie voor de stroombevoorrading iets te verlichten. Door allerlei onderhouds- en herstellingswerken in Doel en Tihange zal er in november maar 1 van de 7 kerncentrales draaien, biechtte Electrabel vorige vrijdag op.

'Ik heb op 4 dagen tijd 750 MW extra gevonden. Het is een eerste stap en nog niet voldoende, maar ik blijf vechten voor elke megawatt.' Marie-Christine Marghem Minister van Energie

Vooral de onverwachte onbeschikbaarheid van Tihange 2 & 3, samen goed voor 2.000 megawatt aan vermogen, is problematisch.

Maar nu blijkt dat Electrabel toch nog 750 megawatt aan extra capaciteit bij elkaar heeft kunnen sprokkelen. 'Ik heb op 4 dagen tijd 750 MW extra gevonden. Het is een eerste stap en nog niet voldoende, maar ik blijf vechten voor elke megawatt', zegt Marghem.

Vilvoorde

Electrabel heeft een akkoord gesloten om de centrale van Vilvoorde weer op te starten. Die centrale was vroeger in handen van Electrabel, maar kwam na enkele eigenaarswissels in handen van het Bulgaarse Energy Market. Die zal de gasgestookte centrale van ruim 250 megawatt na enkele jaren van sluiting weer in dienst nemen en stroom leveren aan Electrabel.

Daarnaast kan Electrabel door een aantal 'productiviteitsverbeteringen' 100 megawatt extra halen uit zijn gascentrales.

Bijkomende oplossingen

Verder wordt er nog 200 megawatt gevonden van 'ondersteunende eenheden'. Het gaat om het inzetten van generatoren en dergelijke.

En er worden nog bijkomende oplossingen bestudeerd van minstens 200 megawatt. Dat zijn in de eerst plaats het contracteren van afschakelbaar vermogen - bedrijven die tegen betaling even stroomslurpende machines stil wille leggen op kritieke momenten.

Buurlanden

Marghem zegt dat de drie buurlanden die ze maandag heeft gebeld, Frankrijk, Duitsland en Nederland, gezegd hebben dat ze solidair zullen zijn. 'We doen er alles aan om stroomonderbrekingen te vermijden. het afschakelplan is het ultieme wapen om de stroomvoorziening te garanderen. We willen een complete black-out vermijden want de schade daarvan kan enorm zijn'.