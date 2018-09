Marghem: Electrabel 'volledig verantwoordelijk' voor stroommiserie

Minister van Energie Marie-Christine Marghem is niet te spreken over de beslissingen van Electrabel waardoor er in november slechts 1 van de 7 kerncentrales zal draaien. Ze vindt dat Electrabel een enorme verantwoordelijkheid draagt.

Een donderslag bij heldere hemel. Dat was volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de mededeling van Electrabel (Engie) afgelopen vrijdag om de kernreactoren Tihange 2 en 3 een half jaar langer in onderhoud te houden, waardoor ze deze winter niet zullen draaien.

Door die beslissing is de situatie helemaal anders dan in augustus, toen Elia een inschatting maakte voor de stroombevoorrading deze winter. Toen zag het er goed uit, waardoor Marghem besliste om geen strategische reserve aan te leggen deze winter. Maar door het stil liggen van de twee grote kernreactoren de hele winter is de situatie plots anders.

Electrabel aansprakelijk

We willen niet dat de gezinnen en bedrijven opdraaien voor een beslissing van een stroomproducent. Marie-Christine Marghem Minister van Energie

Marghem vindt het gedrag van Electrabel 'schokerend': 'Electrabel draagt een grote verantwoordelijkheid naar de bevoorrading van België, want ze kunnen 52 procent van de elektriciteit produceren', vindt de minister.

Ze wijst er ook op dat de prijzen van elektriciteit zullen stijgen door de 'brutale beslissing' van Electrabel. 'We willen niet dat de gezinnen en bedrijven opdraaien voor een beslissing van een stroomproducent', verklaarde ze op een persconferentie.

De regering zal daarom de aansprakelijkheid van Electrabel juridisch onderzoeken. 'Electrabel is volledig verantwoordelijk voor de situatie door een slechte planning van onderhoud en herstellingen'.

Afschakelplan

Het afschakelplan is nog niet meteen aan de orde, zegt Marghem. 'Laten we de kalmte en sereniteit bewaren', verklaarde Marghem. 'We bekijken met alle verantwoordelijken wat we nog kunnen doen.'

Laten we de kalmte en sereniteit bewaren. Marie-Christine Marghem

Volgens de minister zijn er nog andere opties. Zoals het opvorderen van centrales die stil liggen zoals de centrale van Vilvoorde. Marghem gaat ook contact opnemen met collega's uit de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland om te overleggen hoe ze ons kunnen bijstaan. 'Volgens de Europese regels is er Europese solidariteit nodig in dergelijke gevallen'.

Hoofd koel houden

Precieze gegevens over hoe kritiek de stroombevoorrading is, wou Marghem niet geven. Elia is nog bezig met de detailberekeningen, klinkt het.