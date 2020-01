Marktleider Electrabel ziet Vlaamse klanten vertrekken

Hoewel het de eerste keer is dat Electrabel minder dan 40 procent van de totale elektriciteitsmarkt voor zijn rekening neemt, ziet het bedrijf geen structureel probleem. ‘Globaal toont ons marktaandeel de jongste jaren eerder een stabiele trend’, zegt woordvoerder Anne-Sophie Hugé. ‘We hebben in 2018 een aantal groepsaankopen gewonnen, waardoor ons marktaandeel hoger lag. Dat effect is vorig jaar weggevallen. Maar zo heb je ieder jaar marktdynamieken. Eind 2019 hebben we weer nieuwe groepsaankopen binnengehaald waarvan het effect zich dit jaar zal laten voelen.’