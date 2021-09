Meer Waals mijngas dan gedacht

De oude steenkoolmijn van Anderlues in Henegouwen bevat 358 miljoen m³ mijngas, bijna een derde meer dan gedacht. Een Frans bedrijf exploiteert het gas met energiecentrales.

De steenkoolmijnen van Anderlues leveren sinds 2019 weer energie op dankzij de exploitatie van het mijngas dat zich in de loop der jaren in de verlaten galerijen verzameld heeft. La Française de l’Energie, het Franse bedrijf dat de site exploiteert, bouwde er twee centrales die gebruikmaken van warmte-krachtkoppeling (WKK) om zowel warmte als stroom op te wekken. De mijn werd voordien gebruikt als ondergronds gasreservoir door Fluxys.

De Fransen melden nu dat er 29 procent meer gasreserves te ontginnen is dan eerst gedacht. De bewezen en waarschijnlijke reserves bedragen volgens het bedrijf 358 miljoen m³ in plaats van de eerder geraamde 277 miljoen m³.

La Française de l’Energie is daarnaast ook bezig met de ontwikkeling van de site Sud de Charleroi, waar nog eens zes centrales komen met een vermogen van 9 megawatt. Die zouden in de eerste helft van volgend jaar in werking treden.