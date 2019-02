Meer dan 100 CEO's vragen meer klimaatambitie

Een groep CEO’s van grote Belgische bedrijven sluit zich aan bij ‘Sign for my future’, een oproep aan de politiek om meer inspanningen te leveren voor het klimaat.

In de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel heeft een groep ondernemers dinsdag de aftrap gegeven van ‘Sign for my future’, een breed gedragen petitie die ijvert voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het initiatief van de Belgische bedrijfswereld bundelt de krachten met universiteiten, middenveldorganisaties en de cultuursector. Ze willen aantonen dat er een enorm draagvlak is voor klimaatmaatregelen en dat die oproep zich lang niet beperkt tot een groep groene jongens en spijbelende jongeren.

Op de lijst van eerste ondertekenaars staat een resem bekende namen uit het Belgische bedrijfsleven. Onder meer Thomas Leysen (KBC, Umicore), John Porter (Telenet), Paul Lembrechts (VRT), Piet Colruyt (Colruyt), Jacques Vandermeiren (Antwerpse haven), Jan De Witte (Barco), Maxime Jadot (BNP Paribas), Koen Van Gerven (Bpost) en Eddy Duquenne (Kinepolis) steunen de oproep.

Het klimaatfront schuift drie eisen naar voren. Het vraagt dat de volgende regering een klimaatwet uitwerkt die een duidelijk pad opstelt met tussentijdse doelstellingen om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daaraan gekoppeld ijvert het voor een investeringsplan dat ten laatste tegen 2022 de private en publieke middelen moet bundelen om de klimaattransitie te maken. Om alles in goede banen te leiden vragen de initiatiefnemers de oprichting van een neutrale klimaatraad van experten die het gevoerde beleid opvolgt. De ondertekenaars van de petitie benadrukken dat het gaat om een privé-initiatief zonder politieke kleur of commerciële insteek.

We stelden enkele topondernemers de vraag wat hun bedrijf concreet doet om de CO2 -uitstoot in hun onderneming te reduceren en wat ze doen in hun privéleven om het klimaatprobleem aan te pakken. Ze gaven ook een antwoord op de vraag wat volgens hen het meest en het snelst kan bijdragen om het milieuprobleem aan te pakken.

JOHN PORTER (CEO TELENET)

Bij ons in het bedrijf ligt de focus op het verminderen van het energieverbruik van onze vaste en mobiele netwerken. En we investeren in de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen. Zo lanceren we binnenkort een nieuwe set-top box die minder energie verbruikt. Meer algemeen werkt Telenet aan een nieuw klimaatactieplan met ambitieuzere doelstellingen waarbij iedereen wordt betrokken.

In mijn dagelijkse leven probeer ik mijn ecologische voetafdruk op verschillende manieren te verkleinen, met kleine en grote ingrepen. Ik heb mijn eetgewoonten aangepast, ik eet minder vlees - geen rood vlees meer- en ten minste twee keer in de week ga ik voor een vegetarische maaltijd.

Schermvullende weergave John Porter ©Tim Dirven

Ik reis ook minder. Ik gebruik digitale communicatietechnologie zoals videoconferentie en Facetime om in contact te blijven met familie, vrienden en professionele contacten. Voorts overweeg ik de aankoop van een elektrische wagen.

Welke maatregel het meest en het snelst bijdraagt om het probleem aan te pakken? We moeten een breder palet van mobiliteitsoplossingen van naderbij bekijken. In het bijzonder bij bedrijven die hun werknemers een bedrijfswagen geven. Ze kunnen een groenere vloot uitbouwen en hun medewerkers laten kiezen uit een flexibel pakket dat bestaat uit een (groene) bedrijfswagen, een e-bike en openbaar vervoer. Door de werknemers bewust te maken van hun gedrag kunnen we een impact hebben.

ROGER KESTELOOT (CEO DE LIJN)

'Om te beginnen is het openbaar vervoer bekeken per reiziger sowieso een heel stuk duurzamer dan de privéauto. De Lijn zet zelf sterk in op de vergroening van zijn voertuigenpark. Jaren geleden al namen we hybride bussen in gebruik. Het resultaat: per bus een kwart minder verbruik en dus ook CO2-uitstoot. In juni werden nog eens 120 hybride bussen besteld en ook dit jaar volgt een aanbesteding. We zetten ook in op zero-emissie via elektrificatie. Meer trams zijn daar een element in, maar ook de geplande bestelling van 900 elektrische bussen. In 2025 willen we in de centra van de 13 grootste Vlaamse steden emissievrij rijden. Daarnaast promoten we volop de combinatie van openbaar vervoer met deelauto en deelfiets, bijvoorbeeld via onze participaties in Cambio en Blue Bike.

Schermvullende weergave Roger Kesteloot ©BELGA

'In bestekken proberen we stelselmatig meer duurzaamheidscriteria in te bouwen. Denk aan vereisten over hernieuwbare energie bij de bouw van stelplaatsen. Zelf probeer ik zo veel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken – vooral de tram in mijn woonplaats Antwerpen. Voor autoverplaatsingen gebruik ik een plug-inhybride. Voorts matig ik mijn vleesverbruik, en let ik op waar producten vandaan komen.'

'Welke maatregel het snelst het snelst bijdraagt op vlak van transport? Het veralgemenen van een slim systeem van rekeningrijden – met de nodige sociale correcties. Tegelijkertijd: de snelle, verdere uitbouw van alternatieven als openbaar vervoer en andere deelsystemen. Op langere termijn: de Vlaamse bouwmeester volgen en onze ruimtelijke ordening stevig verdichten. Ook functies zoals wonen, werken, voorzieningen, onderwijs daarbij opnieuw zoveel mogelijk verweven.

Daardoor maak je verplaatsingen overbodig of korter en beter behapbaar voor gedeelde mobiliteit.'

MARC DU BOIS (CEO SPADEL)

'Spadel doet al tien jaar aan duurzame ontwikkeling. Nadenken over onze impact op het klimaat is vanzelfsprekend, gezien we water verkopen. We moeten er alles aan doen om het water te behouden. De klimaatopwarming is natuurlijk goed voor ons, want de mensen drinken meer water, maar de keerzijde van de medaille is dat onze watervoorraad aan het opdrogen is. Ons water komt diep uit de grond.

Een belangrijk punt voor Spadel is lokaal te werken. We hebben regionale merken die lokaal worden verkocht. Spa en Bru bijvoorbeeld zijn marktleiders in de Benelux. We voeren ook uit naar Frankrijk, maar verder gaan we niet. Ons watermerk in Bulgarije wordt ook enkel in Bulgarije verkocht. Op die manier worden onze waterflessen hoogstens 400 à 500 km vervoerd.

Tussen 2011 en 2015 hebben we onze CO2-afdruk met 20 procent verminderd en we werken verder om CO2-neutraal te worden tegen 2020. Wat doen we daarvoor? We hebben onze verpakkingen aangepast, onder andere. Lichtere flessen en gerecycleerd plastiek in de flessen. Onze PET-flessen zijn ook 100% recycleerbaar.

Schermvullende weergave Marc du Bois ©Dieter Telemans

Spadel waakt er ook over dat de omgeving rond onze waterbronnen puur blijft. We beschikken over een beschermde zone van 13.000 ha, of de grootte van 26.000 voetbalvelden, waar vervuiling uit den boze is. Geen strooizout, geen brandstoftanks en geen pesticides en meststoffen.

Op het dak van onze belangrijkste fabriek van Spa Monopole staan 26.000 m² aan zonnepanelen, zodat de fabriek met groene elektriciteit werkt.

Ik heb deze petitie ondertekend omdat ik voor een ambitieuzer klimaatbeleid ben. We mogen niet passief blijven, maar moeten er alles aan doen opdat de levenskwaliteit van iedereen verbetert.

Ik vind bijvoorbeeld dat iedereen thuis een lijstje zou moeten hebben met concrete tips en tricks. Persoonlijk? Ik doe mijn best. Ik eet minder vlees bijvoorbeeld en ga zuinig om met water. Ik droom van een elektrische wagen, maar omdat ik grote afstanden afleg, is dat nog wat moeilijk. Ik kijk ook uit naar de nieuwe elektrische wagen die bij Audi in Vorst van de band zal rollen. Ik ben een echte Audi-fan'.

JAN DE WITTE (CEO BARCO)

'Binnen Barco zijn we hard aan het werk om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Onze eigen operationele voetafdruk willen we tegen 2020 met een vijfde naar beneden halen. Dit is geen evidente oefening en vergt ingrijpende maatregelen en keuzes, maar met een reductie van 12 procent in 2017 zitten we op schema om ons objectief te halen.

Enerzijds focussen we op infrastructuur: we verhuizen naar een nieuw en efficiënter gebouw, we installeren LED-verlichting, we gebruiken zonnepanelen en we kopen groene energie aan voor de restbehoefte. Via ons iGemba-programma komen operatoren ook zelf met voorstellen om de milieu-impact te verbeteren. In de logistiek reduceren we de luchtvracht en zetten we in op zaken als de combinatie van verschillende vervoersmiddelen, een optimale verpakking voor efficiënt transport,...

Anderzijds werken we aan onze mobiliteit: minder en efficiëntere zakenreizen, de vergroening van onze bedrijfsvloot te vergroenen, promotie van carpooling en de fiets voor woon-werkverkeer,...

We maken ook onze producten efficiënter om op die manier de voetafdruk van onze klanten naar beneden te brengen. Onze doelstelling is hier om de energievoetafdruk van onze producten met 25% te reduceren tegen 2020. Eind 2017 zaten we op -18%.

Schermvullende weergave Jan De Witte ©BELGA

Beide aspecten worden sinds 2015 jaarlijks gemeten en gerapporteerd. We werken daarvoor met CDP, wat de referentie is voor klimaat disclosure. In de loop van 2019 willen we langere termijn ambities kenbaar maken en dit ook uittekenen in een heldere roadmap'.

'Persoonlijk probeer mijn steentje bij te dragen op een aantal vlakken. Ik plaats dit thema persoonlijk hoog op de agenda van Barco, en ik leid zelf een specifieke werkstroom in dit verband. Ik engageer me voor geselecteerde initiatieven om boodschappen rond duurzaamheid meer zichtbaar te maken (ronde tafel met The Shift, sign for my future-initiatief). Ik gebruik het openbaar vervoer wanneer dat haalbaar is. In de privé tijd verplaats ik me vaak en graag met de fiets in en rond Kortrijk. We proberen thuis bewust om te gaan met ons energieverbruik, en we recycleren erg nauwgezet.'

'Wat het snelst bijdraagt om het probleem aan te pakken zijn goede lokale en internationale voorzieningen voor betrouwbare en duurzame mobiliteit en transport, een vereenvoudigde administratie. Rond hernieuwbare energie, mobiliteit en transport is er veel goede wil en enorm veel goede ideeën, maar we leren ook dat tussen een goed idee en uitvoering gemakkelijk meer dan twee jaar kan liggen. Er zijn ook maatregelen op internationaal niveau nodig zoals bijvoorbeeld een evenwichtige invoering van een CO2-taks'.

OLIVIER LEGRAIN (CEO IBA)

'We zijn begonnen met eenvoudige maatregelen die goed zijn voor het milieu zoals hybride of elektrische wagens inzetten, fietsen van het bedrijf ook, enz. Dan zijn we ook onze eigen cyclotrons onder de loep gaan nemen, de impact van hun productie et ook van hun gebruik in de ziekenhuizen. Nu we die kosten kennen, houden we daar mee rekening in onze investeringen. We houden er rekening mee in onze innovatie. De kosten voor de CO2 die we uitstoten maken dus dat we anders gaan investeren, in oplossingen die minder energie opslorpend zijn'.

Schermvullende weergave Olivier Legrain ©Photo News

'Zelf rij ik al lang met een elektrische wagen. Het is nog niet optimaal vandaag, maar de technologie zal nog evolueren en de impact op het milieu zal nog verbeteren. Bovendien hebben we ons huis ook maximaal geïsoleerd en 5.000 bomen in onze tuin geplant, waardoor we 30 ton CO2 per jaar capteren. Ik stel me ook in vraag voor iedere vlucht die ik neem. Voor mijn werk kan ik niet anders dan voor het vliegtuig te nemen, maar privé twijfel ik toch. Al blijf ik voorlopig vliegen.'

In Skandinavië twijfelt niemand er aan om het openbaar vervoer te nemen' Olivier Legrain Ceo IBA

'Wat als eerste moet verbeteren? De mobiliteit moet eerst en vooral verbeteren. Ik heb in Scandinavië geleefd en de investeringen die ze daar hebben gedaan in infrastructuur zijn veel efficiënter. Niemand twijfelt daar om het openbaar vervoer te nemen. In België staan we hier nog mijlenver van. Ik denk ook dat fiscaliteit een goed manier is om de mensen aan te zetten om hun gedrag aan te passen. Dat wie het meeste vervuilt, het meeste betaalt, maar volgens een progressieve aanpak, om toch rekening te houden met de mensen met een laag inkomen'.

ERIC DOMB (CEO PAIRI DAIZA)

'In 2013 reeds hebben we 1 miljoen euro - wat toch veel geld was - uitgegeven aan een tentoonstelling voor het uitsterven van de dieren, The Sixth Extinction, waar de mensen verantwoordelijk zijn want ze maken de omgeving van de dieren kapot. Dit was samen met het WWF. We hadden het er toen al over dat de ijsbeer zou uitsterven. Concreet heb ik ook een medewerkster aangeworven die ons begeleidt naar een meer energiebewust bedrijf. We gaan binnenkort voor 20 ha zonnepanelen neerzetten. Waarschijnlijk het grootste zonnepark van Wallonië. We bekijken ook of we warmtebronnen (geothermie) kunnen gebruiken'.

'Ik snap de beslissing van België niet om kernenergie op te geven' Olivier Domb Ceo Pairi Daiza

Schermvullende weergave Eric Domb ©Debby Termonia

'Ik ga misschien heel wat mensen tegen mij in het harnas jagen, maar ik snap de beslissing van België niet om kernenergie op te geven. Net op het moment dat we minder CO2 willen. Dat lijkt me niet verantwoordelijk. Ik denk ook dat jongeren meer moeten worden aangemoedigd om wetenschappelijke onderwerpen te volgen waar het klimaat een rol in speelt. Want de uitdagingen zijn bijzonder groot en alleen onze riem wat aanhalen zal niet volstaan'.

MICHEL CROISE (CEO SODEXO)

'Wij hebben onze afvalberg aanzienlijk verkleind en doen grote inspanningen op het vlak van afvalbeheer. We steunen duurzame visserij, de strijd tegen ondervoeding en werken aan een lagere CO2-uitstoot – we ontwikkelen voor onze klanten CO2-neutrale diensten. Duurzaamheid is een van de vier strategische pijlers van Sodexo: het is de kern van onze strategie'.

Schermvullende weergave Michel Croisé ©Thierry du Bois

'Zelf verplaatst ik me zo weinig mogelijk. En als ik me wel verplaats, dan doe ik dat zo multimodaal mogelijk. Mijn auto is elektrisch. Ik doe ook een inspanning om seizoensgebonden voedsel te eten. En thuis gebruik ik enkel LED-verlichting'.

'Wat de snelste maatregel is om het milieu te verbeteren? Ik ben geen economist, maar ik denk dat er maatregelen kunnen genomen worden buiten de energieconsumptie, zoals het beter isoleren van gebouwen, bijvoorbeeld. Dat moet een prioriteit zijn. Isabelle Kocher, de topvrouw van Engie, meent dat de toekomst niet ligt in de productie van megawatts, maar van 'negawatts'. Dat is mooi verwoord. Maar de bevolking en de bedrijven moeten niet wachten dat men in hun naam investeert. Men moet zijn consumptiegewoontes veranderen, al kost het soms iets of doet het soms pijn.

'Ik doe ook een inspanning om seizoensgebonden voedsel te eten'. Michel Croisé Ceo Sodexo

MAX JADOT (CEO BNP PARIBAS FORTIS)

‘Als bedrijf zelf doet BNP Paribas Fortis al jaren inspanningen om onze voetafdruk te verkleinen. We zijn sinds 2017 CO2-neutraal. We hebben honderden ecocoaches die collega’s helpen om milieubewuster te werken en we lanceren ieder jaar ecochallenges om minder papier en plastiek te verbruiken. Dankzij de personeelsinitiatieven in het kader van #Ourjob2 hebben we de voorbije twee jaar in Zambia meer dan 60.000 bomen geplant met WeForest. We doen heel wat inspanningen om onze mobiliteit te verduurzamen. En vergeten we de afbraak van het Warandeberg-gebouw in Brussel niet. Daarbij recycleerden we 98 procent van de materialen'.

'De gevolgen van klimaatverandering zijn vandaag al meer dan zichtbaar. Als grootste bank van het land, deel van een van de grootste banken van Europa, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen'.

Schermvullende weergave ©BELGA

'BNP Paribas wil zijn klanten vooral begeleiden bij hun energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat dit de meest realistische weg is om te komen tot daadwerkelijke verandering. Zo heeft BNP Paribas beslist om het aantal financieringen van hernieuwbare energiebronnen minstens te verdubbelen tot 15 miljard euro in 2020. De groep heeft er ook voor gekozen om 100 miljoen euro te investeren in innovatieve start-ups in de sector van de groene technologie. Tegelijk breiden we ons assortiment duurzame beleggingsproducten voortdurend uit'.