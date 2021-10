Mega: 'Voorschotten verhogen is handelen als goede huisvader'

Met de verhoging van voorschotfacturen voor elektriciteit en aardgas ligt Mega zwaar onder vuur. Raakt de jonge lokale prijsbreker zijn imago van groeier kwijt?

‘Bij Mega werken knappe koppen en ze beheren hun zaken goed’, zegt een specialist in energiebevoorrading gelieerd aan een concurrent. ‘Als eerste de voorschotten verhogen maakt je niet populair. Maar het was wel nodig: de marktprijs voor aardgas is op korte termijn maal zes gegaan. Dat heeft een zware impact op de tarieven voor klanten met variabele contracten.’

Maar de soms forse verhogingen van de maandelijkse voorschotten vielen niet bij alle Mega-klanten in goede aarde. De ombudsman voor de energiesector kreeg in twee maanden 400 klachten over Mega, evenveel als het jaartotaal voor de hele sector. Test Aankoop noteerde 575 klachten. Dat leidde tot een deuk in het imago van het jonge Luikse bedrijf, dat dankzij scherpe tarieven in groepsaankopen opklom tot het Belgische nummer vijf.

'Inclusief de klachten bij Mega zelf gaat het om 1.500 klanten, minder dan 1 procent van de zo'n 400.000 die we een hoger voorschot hebben voorgesteld’, relativeert CEO Thomas Coune. De voormalige Accenture-consultant richtte Mega op na een partijtje squash met studiegenoot Michaël Corhay, de man achter de groepsaankoper Wikipower.

Toch zal Mega wat meer uit te leggen hebben. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vroeg de Economische Inspectie te onderzoeken of de ‘assertieve handelspraktijken van Mega binnen de wettelijke bepalingen vallen’. De minister herinnert eraan dat het ‘niet de eerste keer is’: er was eerder een onderzoek naar ‘misleidende praktijken’ omdat nieuwe klanten met een promotarief na een jaar automatisch werden overgezet naar fors duurdere tarieven.

We hebben een stevige basis met 15 miljoen euro bedrijfswinst vorig jaar. Ook 2021 en 2022 zullen we met winst afsluiten. Thomas Coune CEO Mega

Berichten dat Mega daarvoor een boete van 100.000 euro kreeg, kloppen echter niet, klinkt het bij de Economische Inspectie: ‘Het onderzoek loopt nog.' Het kabinet-Van der Straeten geeft toe dat het bedrijf in die zaak ‘tot inkeer is gekomen’ en het Consumentenakkoord voor de energiesector ondertekende.

Volgens Coune is de recente ophef over de hogere voorschotten door media opgeklopte sensatie. Hij vindt dat Mega handelt als een goede huisvader door de voorschotten te verhogen bij stijgende prijzen: dat vermijdt onaangename eindafrekeningen. 'Ruim 70 procent van de klanten heeft zo’n voorstel voor een hoger voorschot gekregen. Bijna 90 procent heeft dat aanvaard en betaald, zegt Coune.

Dat aanvaarden gebeurde automatisch: wie zich niet expliciet verzette (opt-out) kreeg een hoger voorschot. Die praktijk wordt in de toekomst wettelijk aan banden gelegd.

De grootste kritiek kwam op het verhogen van voorschotten bij klanten met vaste tarieven, die net beschermd zijn tegen prijsstijgingen. ‘Als het vaste contract binnenkort afloopt, zal het nieuwe contract duurder uitvallen. Daar bouwen we een buffer voor op', is de uitleg van Corhay. Toch ontvingen sommige klanten met een vast contract recent een mail dat de verhoging van hun voorschotten een vergissing was waar het bedrijf zich voor wil excuseren.

Paniekvoetbal

De hogere voorschotten bij Mega en andere leveranciers worden soms geïnterpreteerd als paniekvoetbal om de eigen financiën te stutten. De torenhoge marktprijzen duwden in het buitenland al vele leveranciers kopje-onder. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) stelt dat ook hier een energieleverancier met betalingsachterstand kampt. Verschillende bronnen suggereren aan De Tijd dat het niet om Mega zou gaan.

‘Leveranciers die zich niet voldoende indekken en speculeren, kunnen in de problemen komen', zegt Coune, maar hij verzekert dat Mega zich goed indekt tegen de prijsstijgingen. 'We hebben een stevige basis met 15 miljoen euro bedrijfswinst vorig jaar. Ook 2021 en 2022 zullen we met winst afsluiten.'

Mega weet als geen ander hoe een gebrek aan indekking leveranciers snel kan doen crashen. In 2018 leidden stroomprijspieken en het wegvallen van Anode, een bedrijf dat leveranciers helpt het met indekken, tot het einde van heel wat kleinere leveranciers. Mega nam toen de klanten van een vijftal ‘slachtoffers’ over.

Die overnames én het succes met enkele groepsaankopen bezorgden Mega ruim 600.000 Belgische aansluitingen, tegenover 144.000 in 2018. De vraag is of de huidige heisa zal wegen op het imago en de groei van het bedrijf, dat zich profileerde als goedkoopste speler, maar nu de duurste tarieven van de markt aanbiedt.

Corhay en Coune hebben nog andere ijzers in het vuur: de overkoepelende Mega Group International is ook doorgebroken in Frankrijk met 150.000 klanten en volgend jaar start een dochter in Nederland. Voor die expansie krijgen ze de hulp van twee Nederlandse ondernemers die via de holding La Deuxième Phase de meerderheid van Mega kochten. Pieter Schoen wil na de verkoop van zijn Nederlandse Energiemaatschappij aan de private-equitygroep Waterland opnieuw de Nederlandse markt veroveren. Theo De Rooij brengt ervaring mee van bij de telecomchallenger Youfone.