Mega-intercommunale Fluvius kandidaat voor Vlaamse glasvezel

Het aanbod van de stroomnetwerkbeheerder geldt als een stok achter de deur in onderhandelingen met Telenet en Proximus over supersnel internet.

Fluvius, vanaf 1 juli het fusiebedrijf boven de netwerkbeheerders Eandis en Infrax, is bereid om een Vlaams glasvezelnetwerk uit te rollen. Dat stellen de CEO’s Walter Van den Bossche (Eandis) en Frank Vanbrabant (Infrax) in een interview met De Tijd. Die miljardeninvestering moet ons richting supersnel internet loodsen.

De Vlaamse minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) is vragende partij. ‘Ik wil een supersnel netwerk, als het kan met privépartners, als het moet met een eigen initiatief’, reageert hij vanuit Uruguay, waar hij op handelsmissie is. Muyters opperde vorig jaar al om de internetsnelheden in Vlaanderen op te drijven via een nieuw glasvezelnetwerk.

Voor de realisatie daarvan kijkt Muyters eerst naar de klassieke telecomoperatoren. Hij stelt vier voorwaarden. De snelheden moeten omhoog (naar 2,5 gigabit per seconde), met een dekking in heel Vlaanderen. De tarieven moeten ook omlaag en het netwerk moet openstaan voor concurrenten.

Blinde vlekken

Idealiter vullen de operatoren zelf de blinde vlekken op. De onderhandelingen lopen ‘constructief’, is te horen. Maar als ze er niet uit geraken, is Fluvius de stok achter de deur. De nieuwe mega-intercommunale acht het logisch dat eerst met de bestaande spelers gepraat wordt, maar ze staat paraat om aan tafel te schuiven.

‘Wij kunnen aan de voorwaarden van de minister voldoen, wat andere spelers misschien niet kunnen’, stelt Vanbrabant. ‘Als er mogelijkheden zijn, zijn we altijd bereid om daar onze schouders onder te zetten.’

Tot in de woonkamer

De consument kan op dit moment nog niet genieten van de hogere snelheden via glasvezel, bedrijven wel. Telenet mikt tegen 2020 op 1 gigabit per seconde, maar gebruikt voor het laatste stuk van de straatkant tot de huiskamer de klassieke kabel (coax). Het beheer en het onderhoud van een derde van dat coaxnetwerk is nota bene in handen van Infrax, een van de twee delen van Fluvius.