Megafusie in gassector op losse schroeven

De eerste gesprekken tussen Linde en Praxair dateren al van augustus 2016 . Een maand later ketsten de onderhandelingen af omdat de partijen het niet eens geraakten over een aantal bestuurskwesties. Maar uiteindelijk kwam er in december 2016 toch een akkoord uit de bus en kondigden Linde en Praxair aan dat zouden samensmelten tot 's werelds grootste industrieel gasleverancier.

In dat princiepsakkoord werd ook afgesproken dat indien er te veel activa zouden moeten worden verkocht elke partij het recht heeft om zich uit te deal terug te trekken zonder een schadevergoeding te moeten betalen. Met 'te veel activa' wordt bedoeld: voor meer dan 3,7 miljard dollar aan omzet of 1,1 miljard dollar aan ebitda (winst voor afschrijvingen en belastingen).

De Amerikaanse mededingingswaakhond vraagt nu om meer activa te verkopen dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de kans groot is dat de overeengekomen drempels overschreden worden. 'Linde en Praxair analyseren nu hoe ze de verwachtingen van de regulatoren kunnen inlossen.'

Volgens sommige waarnemers komt de deal alvast op losse schroeven te staan. Volgens analist Markus Mayer (Baader Helvea) zal de verkoop van extra activa tot minder fusievoordelen leiden. Vraag is ook of de opgelegde deadline van 24 oktober haalbaar blijft. Beleggers hebben alvast minder vertrouwen in een goede afloop. Op de beurs in Frankfurt dondert Linde meer dan 8 procent lager.