Mestrallet van Engie naar CVC en Saoedisch toerisme

Mestrallet had nog gevraagd om iets langer voorzitter van het bedrijf te mogen blijven, maar de Franse politiek - Parijs is de grootste aandeelhouder van het bedrijf - hield de boot af. Solvay-CEO Jean-Pierre Clamadieu wordt de nieuwe voorzitter .

CVC

Ondertussen is de 69-jarige Mestrallet zijn leven na Engie al aan het voorbereiden. Volgens het persagentschap Bloomberg wordt hij senior adviseur van het Britse private-equityhuis CVC, een van de grootste spelers in de sector. Via de fondsen van CVC worden miljarden van rijke individu's en institutionele beleggers in een vijftigtal bedrijven geïnvesteerd. Die zijn samen goed voor 350.000 werknemers en ruim 100 miljard dollar omzet.