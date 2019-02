‘Met onze raamfolie kunnen elektrische auto's fors langer rijden'

Het Oost-Vlaamse familiebedrijf Michiels Advanced Materials start een nieuwe fabriek voor hightechfolies voor zonnepanelen, gebouwen en autoramen. ‘Onze technologie is uniek in de wereld.’

Michiels Advanced Materials > Familiebedrijf, opgericht in 1997. > Omzet: 1 miljoen euro(6 miljoen euro gebudgetteerd in 2019). > Fabriek in Zele, 20 werknemers (stijgend tot 50 binnen vijf jaar) > Klein nettoverlies in 2018, opnieuw winst verwacht vanaf 2019. > Zware investeringen achter de rug: 2,5 miljoen euro in R&D en 6 miljoen voor de bouw van een nieuwe fabriek.

Vanuit een nieuwe industriezone in het Oost-Vlaamse Zele timmert de familie Michiels aan de wereldwijde doorbraak. Anderhalf jaar geleden begon de bouw van een nieuwe fabriek, een investering van 6 miljoen euro. ‘Deze week starten we de productie op’, zegt Katrien Michiels, die samen met haar broer en vader het bedrijf runt. Michiels Advanced Materials (MAM) is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hightechfolies. Het vertrekt van de kunststof polyester en voegt daar eigenschappen aan toe door het te ‘bombarderen’ met een mix van edelmetalen en metaaloxides. ‘De specifieke samenstelling van die mix is de kern van onze expertise’, klinkt het.

De familie Michiels, die vorig jaar ook Domo Chemicals als medeaandeelhouder kreeg, heeft de voorbije jaren al naam gemaakt in de bouwsector. ‘Kantoorgebouwen hebben grote ramen. Dat is leuk, maar in de zomer krijg je vaak een serre-effect en moet de airco op volle toeren draaien. Onze folie is de oplossing. Die is even transparant als glas én zonnewerend. De folie laat alleen het zichtbare licht door en houdt UV- en infraroodstralen tegen, waardoor de warmte buiten blijft.’

In die sector kampt het bedrijf met grote concurrenten zoals Saint-Gobain en Eastman Chemicals, maar dat houdt Michiels niet tegen. ‘We hebben een baanbrekende technologie’, zegt ze resoluut. ‘We hebben nu ook een product dat - voor de zomermaanden - zonnewerend is langs de ene kant en - voor de wintermaanden - isolerend langs de andere kant. Uit testen blijkt dat die folie op enkel glas leidt tot 45 procent minder warmteverlies, bij dubbel glas is dat 35 procent. Minder airco in de zomer, minder stoken in de winter. Die technologie is gepatenteerd en uniek in de wereld. Daarmee gaan we het verschil maken.’

Van Singapore tot Abu Dhabi

De Oost-Vlaamse folies bekleden al de ramen van Hilton-hotels, het Europees Parlement in Brussel en de ABN AMRO-hoofdzetel in Amsterdam. Intussen zijn ook deals gesloten in de VS, het Midden-Oosten en Azië. ‘We staan klaar om wereldwijd te gaan’, zegt Michiels. Met het vooruitzicht op hogere verkoopvolumes besliste de familie de productie - die tot nu werd uitbesteed aan een Amerikaanse partner - in eigen handen te nemen en naar België te halen.

MAM was de voorbije jaren licht verlieslatend, en staat voor het moment van de waarheid. Michiels mikt dit jaar opnieuw op winst en 6 miljoen euro omzet, vijf keer meer dan vorig jaar. ‘Dat is ambitieus, maar we hebben dit goed voorbereid. We hebben een wereldwijd distributienetwerk uitgebouwd en hebben ons in de schijnwerpers gezet op beurzen van Singapore tot Abu Dhabi, waar plannen rijpen om de CO2-neutrale stad Masdar City te bouwen. We hebben gesprekken lopen om daarvoor partner en leverancier te worden.’

In Zele wil het bedrijf dit jaar 250.000 vierkante meter folie produceren. ‘Als we dat halen, trekken we de champagneflessen open’, zegt Michiels. En dat is nog maar het begin. De eerste productielijn kan in principe het viervoudige aan, en er is ruimte voor een tweede lijn. De fabriek is geschikt voor een omzet van zowat 50 miljoen euro. Het aantal werknemers zal de komende vijf jaren stijgen van 20 tot 50.

Michiels rekent voor de verdere groei op meer dan architecturale folies. De voorbije vijf jaar werd 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek en ontwikkeling. ‘We beseften dat we met onze knowhow meer konden doen en hebben nieuwe toepassingen gezocht.’ En gevonden. Zo maakte het bedrijf een folie die het rendement van zonnepanelen doet stijgen. Maar het grootste potentieel schuilt mogelijk in de automarkt, bij elektrische wagens. ‘We hebben samen met Flanders Make de eerste simulaties gedaan. Met onze raamfolie moet de airco en verwarming minder aan en hebben e-auto’s bijna 14 procent meer rijbereik. Dat is best veel, wetende dat dat nog altijd de zwakke plek is. De interesse in de sector is groot.’