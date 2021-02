Mexico City bant tampons in strijd tegen wegwerpplastic

In de Mexicaanse hoofdstad - waar vijf miljoen vrouwen wonen - zijn tampons sinds begin dit jaar niet meer te verkrijgen.

Mexico City drijft de strijd tegen wegwerpplastic op. Nadat het stadsbestuur eerder al plastic winkelzakken, rietjes en bekers had geweerd, zijn nu tampons aan de beurt. Zolang er geen milieuvriendelijk alternatief beschikbaar is, zijn de tampons met plastic omhulsels verboden.

In supermarkten en apotheken zijn alleen nog maandverbanden en menstruatiecups te vinden. Wie aan tampons wil raken, moet dat online doen. Via bijvoorbeeld Amazon betaal je dan al gauw 3,40 dollar per stuk, zo goed als onbetaalbaar voor een flink deel van de vijf miljoen vrouwen die in Mexico City wonen en werken.

Vrouwenrechtenorganisaties verzetten zich tegen de maatregel. 'Uiteraard begrijpen we dat de plastic omhulsels milieuvervuilend zijn', zegt Anahi Rodriguez van de ngo Menstruación Digna (waardige menstruatie, red.). 'Maar de overheid had een plasticvrij alternatief aan een haalbare prijs moeten aanbieden alvorens tot deze abrupte ban over te gaan.'

Jaarlijks wordt in Mexico City ruim 7 miljoen ton plasticafval geproduceerd. In 2018 kwam een nieuw stadsbestuur met een uitgesproken groene agenda aan het bewind. Claudia Sheinbaum, de eerste vrouwelijke burgemeester, is een energiewetenschapster die jarenlang onderzoek deed naar klimaatverandering.