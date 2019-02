‘Mijn droom? Een strontinstallatie bij elke boer'

Het Belgische Biolectric bouwt biogascentrales die koeienmest omzetten in energie. Met de overname door Ackermans & van Haaren wordt de productie vervijfvoudigd. Oprichter Philippe Jans blijft aan het roer. ‘Het was tijd voor de tweede fase.’

Een koe produceert jaarlijks een camion vol mest. Daar kan ik iets mee doen, dacht burgerlijk ingenieur Philippe Jans in 2009. Hij begon met de ontwikkeling van een kleine biogascentrale die energie haalt uit koeienstront. Twee jaar later werd Biolectric opgericht en zag de eerste installatie het levenslicht. Het is een combinatie van een container vol pompen en elektronica, gelinkt aan een silo in de vorm van een bedoeïenentent waarin vloeibare mest wordt vergist. Het vrijkomende biogas wordt via een verbrandingsmotor omgezet in elektriciteit om onder meer de stallen en de boerderij mee op te warmen. ‘Drie koeien kunnen een familie een jaar lang groene stroom geven’, vertelt Jans.

Vorig jaar sleepte Biolectric een groot contract in de wacht van het Nederlandse FrieslandCampina, een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld. Om de CO2-uitstoot bij haar melkveebedrijven te verminderen - methaangas van koeien heeft een negatieve impact op het milieu en de wereldwijde veestapel is verantwoordelijk voor 10 procent van alle broeikasgassen - gaat de groep de volgende jaren gefaseerd biogascentrales van Biolectric plaatsen bij duizend Nederlandse boeren.

BIOLECTRIC > Opgericht in 2011 door Philippe Jans, Jonathan Schrauwen en Jan Palmaers > Bouwt vergisters die koeien- en varkensmest omzetten in groene energie > Klanten: kleine en middelgrote boerderijen met 65 tot 450 koeien > Omzet: dit jaar wordt gemikt op 10 miljoen euro, winst niet bekend > Installeerde tot nog toe meer dan 200 biogascentrales in onder meer België, Frankrijk, Nederland, UK, Italië, Zweden en Polen. > Sedert vrijdag voor 60 procent in handen van Ackermans & van Haaren. De overige 40 procent blijft eigendom van ceo Philippe Jans > Aantal werknemers: 27

Een gemiddelde Belgische boer kan met een Biolectric-vergister 120 ton CO2-equivalent aan methaanuitstoot vermijden. Dat komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 70 auto’s. Voor Jans was FrieslandCampina, na jaren van vallen en opstaan, een belangrijke internationale erkenning.

Tot nu toe installeerde Biolectric meer dan 200 biogasinstallaties met een vermogen tot 100 kilowatt in tien landen. Dit jaar mikt het bedrijf op 10 miljoen euro omzet. In het orderboek zitten meer dan 300 bestellingen.

Jans is met zijn ‘koeienstrontverwerker’ niet aan zijn proefstuk toe als ondernemer. Na zijn studies ontwikkelde hij een doorstroomweger, een apparaat om te meten hoeveel plastic granulaatkorrels uit een opslagsilo in een truck stromen. De bestaande systemen hadden een foutenmarge van 5 procent. Jans’ prototype was tot na de komma nauwkeurig. Hij verkocht het aan het logistieke bedrijf Katoen Natie en ging er aan de slag. Uiteindelijk gebeurde er niets mee. Volgens kwatongen omdat het ‘te’ nauwkeurig was.

Met de instap van Ackermans & van Haaren (AvH) breit Jans een tweede hoofdstuk aan zijn Biolectric-verhaal. De Antwerpse investeringsmaatschappij koopt het 40 procentbelang van Taste Invest, het investeringsvehikel van de familie Westerlund, plus een deel van Jans’ belang. Zo wordt AvH voor 60 procent eigenaar van Biolectric en Jans behoudt de overige 40 procent. Een overnameprijs werd niet bekendgemaakt. AvH moet Biolectric een commerciële boost geven, maar Jans blijft het bedrijf runnen.

Waarom verkoopt u?

Philippe Jans: ‘Bij Taste ligt de focus op het helpen van investeerders met hun eerste commercialisatie. Biolectric is dat stadium voorbij. Ik blijf met 40 procent wel nog aan boord. Ik verwacht de komende jaren nog veel groei, dus het zou gek zijn om nu alles te verkopen. Het is mijn baby.’

Iedereen geeft af op jongeren, maar het engagement van deze generatie is veel groter dan dat van de mijne.

Had u inspraak in de zoektocht naar een nieuwe partner?

Jans: ‘We hebben dat samen gedaan. Ik ben wel fier dat het Ackermans & van Haaren is geworden. Het is de start van iets nieuws en het einde van het eerste deel, het technische tijdperk. Onze producten staan op punt, nu gaan we naar de grote commerciële uitrol. We gaan op zoek naar sales- en marketingmensen in de landen waar we actief zijn, maar ook waar we niet actief zijn. De komende jaren zal dat vooral in Europa zijn.’

Met de steun van AvH wordt de productie opgevoerd van 50 naar 250 installaties per jaar, zegt u.

Jans: ‘Het zal vier tot vijf jaar duren voor we daar zijn. Het marktpotentieel is gigantisch. Klimaat is een belangrijk thema geworden en dat zal de komende jaren niet verminderen. Een boer kan zelf niet veel doen om zijn CO2-verbruik te verminderen, maar met onze installatie kan dat wel.’

Een kleine installatie kost al gauw 100.000 euro. Een grote 230.000 euro. Dat is veel geld.

Jans: ‘Een kleine kost minder dan een tractor en je verdient je investering na vier tot vijf jaar terug. We hebben de vermogens van onze centrales zo gekozen dat een gemiddelde boer met 80 koeien in Europa bij ons terechtkan voor een centrale van 10 kilowattuur. We zien ook meer fusies en overnames in de sector, waardoor er meer grote boeren komen. Die hebben geld voor een grotere installatie.’

Wat is het verschil met een klassieke biogasinstallatie?

Jans: ‘We worden wel eens vergeleken met IKEA. Het duurt ongeveer twee jaar om een klassieke installatie te bouwen en er komen verschillende onderaannemers aan te pas. Een die beton stort, een die buizen last, een die elektrische aansluitingen maakt enzovoort. Ons eindproduct is een 20-voetscontainer waar alle pompen, software en elektronische sturingen geassembleerd en getest in zitten. Met panelen wordt dan een silo gebouwd met een roestvaste wand en een dak in vezelversterkte pvc. In de silo wordt mest in liquide vorm opgeslagen en vergist. Het gas wordt opgeslagen onder het dak. Wij leveren de installatie met een truck en bouwen die in twee tot drie dagen. Zo komen we in een marktsegment waar de grote jongens niet actief zijn.’

Wie zijn die grote jongens?

Jans: ‘De bedrijven die grote biogasinstallaties bouwen. Die werken bovendien meestal op hoogenergetische afvalstromen: maïs of organisch-biologisch afval dat wordt aangekocht en vaak niet op een duurzame manier wordt geproduceerd. Daar willen we van wegblijven.’

Stront zal er altijd zijn?

Jans: ‘Inderdaad. Bovendien is hij gratis. Wat voor ons businessplan op lange termijn een groot voordeel is.’

Gaat AvH ook mee investeren?

Jans: ‘Daarover kan ik niets zeggen. We zijn zelfbedruipend, genereren cash en zijn al twee jaar winstgevend. Onze productiehal in Temse is groot genoeg om 250 centrales per jaar te bouwen. We gaan niet herlokaliseren. Alleen ons distributiemodel verandert.’

Hebt u concurrenten?

Jans: ‘Nee. Het heeft ons dan ook jaren gekost. Met vallen en opstaan hebben we iets uitgewerkt. Voor velen is dat parcours te lang en zijn de investeringen te groot.’

Wanneer is het echt beginnen te draaien? Wanneer had u het gevoel: we zijn er?

Jans: ‘Ik heb nog altijd niet het gevoel dat ik er ben. (lacht) Ik hoop dat ik dat tegen mijn pensioen kan zeggen. Het concept van onze biogascentrale is nog altijd hetzelfde, maar wat nu buitenrolt, verschilt dag en nacht van wat we vijf jaar geleden maakten. De technische uitwerking is helemaal anders. Vergelijk het met een auto van 100 jaar geleden. Toen viel er elke 3 kilometer wel een stuk af of moest er worden bijgeklust. Nu blijft alles draaien. Dat is hetzelfde bij onze machines.’

Wat is uw droom? Ziet u een Biolectric op alle continenten?

Jans: (lacht) ‘Een Biolectric op elke boerderij, bedoelt u? Zoals een computer in elke huiskamer? Jaja. Waarom niet? (plots ernstig) Er zijn belachelijk veel koeien in Europa. Ik schat 200 miljoen. Onze installatie werkt trouwens ook op varkensmest, maar om een kleine installatie te laten draaien heb je 1.000 varkens nodig, tegenover 60 koeien. Een varken eet minder en produceert minder mest. Het leeft ook in een cyclus. En op het moment dat het veel mest produceert, wordt het geslacht. Efficiënte energiewinning hangt ook af van de manier waarop de mest wordt gecapteerd. Komt de verse mest in enkele uren tijd in de biogasinstallatie, heb je twee keer zoveel gasopbrengst dan als de mest twee maanden in een kelder ligt.’

Drie koeien kunnen een familie een jaar lang groene stroom geven.

‘Er zijn ook nog altijd heel veel boeren. FrieslandCampina, met een marktaandeel van 80 procent in Nederland, heeft 17.000 boeren onze zijn hoede. België is wat kleiner, maar de getallen zijn groot genoeg om 250 machines per jaar te slijten. We installeerden onlangs een eerste centrale voor rioolwaterslib, een soort van stront, bij Aquafin in Heist. Dat is een diversificatie.’

Dus een Biolectric bij elke boer...

Jans: ‘...mag de ambitie zijn. Er is mij altijd gezegd dat je met je pijl iets hoger moet mikken omdat hij nadien zakt. Ik hoop dat het niet waait, zodat hij er niet naast gaat (lacht). We zullen zien waar we uitkomen. De sterren staan gunstig. Iedereen praat over de klimaatopwarming, ecologische voetafdruk en uitstoot. Met een partner als AvH moeten we het onderste uit de kan halen.’

De studentenbetogingen tegen de klimaatopwarming zijn dus een goede zaak voor u?

Jans: ‘Ik wil daar geen commercieel succes uit puren, maar ik vind het mooi. Er is een nieuwe generatie opgestaan. Ik merk dat ook aan de mensen die bij ons solliciteren. Het feit dat we iets doen om de CO2-uitstoot te reduceren, weegt voor velen zwaarder door dan een hoger loon of de nabijheid van het werk.’

‘Iedereen geeft af op de jonge generatie, maar het engagement van de mensen die nu betogen, afstuderen en op de arbeidsmarkt komen is veel groter dan dat van mijn generatie. Die vond verloning en andere dingen veel belangrijker bij het kiezen van een job. Of er per se gespijbeld moet worden, weet ik niet. Ik zou het niet leuk vinden als mijn kinderen dat deden, omdat een opleiding belangrijk is. Maar ik vind het mooi dat jonge mensen het echt serieus menen.’

U bent toch ook nog jong?

Jans: ‘Ik ben 40 geworden. Het groen is er wat af. Niet in de business, maar achter de oren.’ (lacht)