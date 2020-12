Miljardenafschrijving duwt Exxon voor vierde kwartaal op rij in het rood

Exxon Mobil heeft ene grote raffinaderij in Antwerpen.

De Amerikaanse oliereus gaat 18 tot 20 miljard dollar afboeken in zijn productiedivisie. Dat levert de energiereus een vierde kwartaalverlies op rij op en roept vragen op over het dividendbeleid.

Exxon Mobil bevestigt in een mededeling bij de beurswaakhond SEC dat ook het vierde kwartaal dit jaar met rode cijfers zal afgesloten worden. Langs de ene kant hielpen het herstel van de olie en gasprijzen en hogere marges in de chemiedivisie wel om de kwartaalcijfers cijfers te verbeteren. Maar dat alles zal overschaduwd worden door een mega-afwaardering.

Exxon Mobil komt pas in in februari met definitieve jaar- en kwartaalcijfers, maar de groep wil beleggers wel al duidelijkheid geven. Het bevestigt daarom eerdere berichten over een zware afwaardering, de grootste ooit uit de geschiedenis van het bedrijf. Exxon Mobil zal vooral de waarde van gasprojecten op zijn balans afwaarderen.

Exxon legde een decennium geleden 30 miljard dollar op tafel voor schaliegasproducent XTO Energy en nam ook voor 10 miljard dollar schulden over Maar die overname bleek achteraf een verkeerde gok want de aardgasprijzen zijn sindsdien gezakt. Ook bij activa in Argentinië en Canada worden afwaarderingen verwacht.

Negatieve prijs

De afboeking komt bovenop een moeilijk jaar waar de vraag naar energie zakte door de coronapandemie, waardoor olieproducten zelfs even een negatieve prijs kregen. Het aandeel zakte naar het laagste niveau in 22 jaar.

Omdat het bedrijf nu vier kwartalen op rij verlies maakt, groeit de bezorgdheid van investeerders over het handhaven van het lucratieve dividendbeleid. De grootste beursgenoteerde oliegroep belooft sinds jaar en dag een betrouwbaar en groeiend dividend.