Miljardeninvestering Qatar in gascentrales kan Belgische kernuitstap redden

Het nieuwe energiebedrijf EG Luxemburg, dat gefinancierd wordt met geld uit Qatar, wil vier nieuwe gascentrales bouwen in ons land. Dat gebeurt op de sites van oude centrales in Vilvoorde en Langerlo.

Er duikt een nieuwe oplossing op voor de vervanging van de kerncentrales tegen 2025. Het Luxemburgse energiebedrijf EG Luxemburg (Electricity & Gas Luxemburg) heeft een voorakkoord bereikt voor de overname van twee elektriciteitscentrales. Het gaat om de oude gasgestookte centrale in Vilvoorde, die vorige winter tijdelijk als noodcentrale werd gebruikt, en de centrale van Langerlo, 's lands laatste steenkoolcentrale die enkele jaren geleden werd gesloten.

EG Luxemburg wil op beide locaties twee nieuwe grote gascentrales van 870 megawatt bouwen. Dat komt neer op bijna 3.500 megawatt en is evenveel als de productiecapaciteit van 3,5 kernreactoren. Zo zou bijna het volledige productietekort dat ontstaat door de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 worden opgevuld. De stroomnetbeheerder Elia liet in een eerdere studie verstaan dat 3.700 megawatt nodig is, wat overeenkomt met acht tot negen klassieke gascentrales. EG Luxemburg maakt gebruik van modernere en dubbel zo grote centrales en kan zo evenveel stroom produceren met de helft van dat aantal.

2,5 miljard euro

De investering van EG Luxemburg zou 2,5 miljard euro bedragen en is de grootste in de energiesector sinds de bouw van de kerncentrales.

Het geld voor de investering komt voor een groot deel uit Qatar. Het staatsbedrijf Qatargas uit dat aardgasrijke emiraat is een van de grootste gasproducenten ter wereld en levert nu al een deel van het gas dat we in Belgiƫ verbruiken via de lng-terminal van Fluxys in Zeebrugge.

'Voor Qatar is dat een goede oplossing. Door gascentrales te bouwen heeft het een afzetmarkt voor zijn gas', zegt Marc Segers, een Belgische ingenieur die vroeger nog voor Besix actief was en in Qatar woont. Hij is voorzitter van EG Luxemburg, een nieuwe Luxemburgse vennootschap die actief wil worden op de elektriciteitsmarkt.

De structuur achter EG Luxemburg is vrij complex. Qatar levert de middelen via een investeringsfonds. Dat wordt beheerd door BTK, een assetmanager in handen van Segers en drie andere personen die 12 miljard euro aan activa beheert. Bij de investering zijn ook Amerikaanse en Zwitserse banken betrokken.

Steun

Opmerkelijk is dat EG Luxemburg niet afhankelijk is van het geplande steunmechanisme voor nieuwe gascentrales. De regering zette onlangs het licht op groen voor een capaciteitsvergoeding (CRM) om de bouw van nieuwe centrales mogelijk te maken. Segers zegt dat zijn plannen uitgaan van de huidige prijzen en dat er geen vergoeding is ingecalculeerd.

EG Luxemburg zal wel deelnemen aan de veiling voor een capaciteitsvergoeding. 'Het is voor ons niet de basis waarom we willen investeren. Maar die steun is zeer welkom en kan de prijzen op de Belgische markt stabiliteit geven', zegt Segers.

Ecologisch

Volgens Segers zullen de moderne centrales de milieuvriendelijkste ter wereld zijn. 'Ze zullen klaar zijn om CO2 en NOx op te vangen. Die zullen we proberen om te zetten in andere producten zoals ethanol.'

Electrabel

Langerlo en Vilvoorde zijn twee oude gascentrales die ooit aan Electrabel (Engie) toebehoorden. Electrabel moest ze jaren geleden om concurrentieredenen verkopen aan het Duitse E.ON. Nadien kwam Vilvoorde in handen de Bulgaarse energiehandelaar Energy Market. De site in Langerlo kwam na mislukte plannen voor de ombouw tot een biomassacentrale met Duitse en Estse eigenaars in handen van een vastgoedgroep.