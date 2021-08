Miljoenenboete dreigt voor IT-zorgenkind Fluvius

Na jarenlange vertragingen mist het nationale datasysteem voor energiefacturatie opnieuw een essentiële deadline. De Vlaamse energiewaakhond VREG legt vanaf oktober boetes op.

Normaal had 1 september een cruciale datum moeten worden voor de manier waarop energiefacturen in België tot stand komen. De distributienetbeheerders van Vlaanderen, Wallonië en Brussel werken al sinds 2011 aan een gezamenlijk dataplatform Atrias, dat de vlotte uitwisseling van meterstanden en een correcte facturatie mogelijk moet maken. Maar na jarenlange vertragingen mist het miljoenenproject opnieuw een deadline. De betrokkenen beslisten deze week dat nog extra tests nodig zijn, vernam De Tijd. Ze hopen nu op 1 november als lanceringsdatum.

Die bijkomende vertraging kan zware repercussies hebben. De Vlaamse energieregulator VREG is het eeuwige uitstel beu en besliste in mei dat boetes volgen als het nieuwe datasysteem vanaf 1 oktober nog altijd niet operationeel is. Voor elke bijkomende dag vertraging moeten de Vlaamse netbeheerders dan samen 100.000 euro neertellen.

Voor oktober alleen al gaat het om een bedrag van 3,1 miljoen euro. Die boete moet worden betaald door de aandeelhouders van de Vlaamse netbeheerder Fluvius, de tien intercommunale netbedrijven in handen van de Vlaamse gemeenten. Als het datanetwerk nog langer op zich laat wachten, kan het bedrag oplopen tot in het slechtste geval iets meer dan 40 miljoen euro.

Extra tests

‘We hebben een paar weken extra tijd nodig om zeker te zijn dat alles goed werkt’, zegt Björn Verdoodt, woordvoerder van Fluvius en Atrias. ‘We willen het risico op problemen zo miniem mogelijk houden door alles nog eens goed te testen en extra simulaties te draaien voor we officieel van start gaan.’

Hoewel geen grote nieuwe problemen meer verwacht worden, sluiten insiders niet uit dat bij het proefdraaien opnieuw defecten opduiken. Tegen midden september, als het merendeel van de tests achter de rug zijn, komen de betrokkenen opnieuw samen om te beslissen of de nieuwe lanceringsdatum van 1 november haalbaar is.

Atrias werd in 2011 opgericht door de verschillende netbeheerders in België. Voor de energiesector moest het worden wat de kruispuntbank voor ondernemingen is voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens. Door één centraal datanetwerk te bouwen voor het hele land zouden verbruiksgegevens voor elektriciteit en gas vlotter kunnen worden uitgewisseld met energieleveranciers zoals pakweg Electrabel, Luminus of Eneco. Processen als een verhuizing naar een andere regio zouden daardoor gemakkelijker moeten verlopen met minder kans op fouten op de energiefactuur.

Zeven jaar vertraging

Oorspronkelijk had Atrias al in 2015 operationeel moeten zijn, maar het project verzandde in een lange lijdensweg. Met de komst van digitale meters kwamen er gaandeweg ook extra vereisten bij die de IT-constructie almaar complexer maakten. Het systeem moet nu in staat zijn de enorme extra datastromen van digitale elektriciteits- en gasmeters te verwerken.

Het uitstel leidde tot opeenvolgende budgetoverschrijdingen. Tegen 2018 was de factuur naar verluidt al opgelopen tot 200 miljoen euro. Sindsdien heerst radiostilte bij de betrokkenen over het kostenplaatje. Aan de VREG werd gevraagd het weg te laten uit zijn publieke documenten.

Voor de Vlaamse regulator is verder uitstel niet aanvaardbaar omdat daarmee een rem komt op nieuwigheden zoals energiegemeenschappen, dynamische energietarieven of de invoering van het capaciteitstarief. Mensen met zonnepanelen zouden ondertussen ook afzonderlijke leveranciers moeten kunnen kiezen voor hun elektriciteitsafname en voor de vergoeding van de zonnestroom die ze op het net zetten. ‘Vandaag verloopt dat nog niet hoe het zou moeten’, zegt VREG-woordvoerder Leen Vandezande. ‘Er is ondertussen Europese regelgeving die zaken oplegt waaraan netbeheerders moeten kunnen voldoen. Voor ons is het belangrijk dat die nieuwe marktprocessen er komen en dat de overgang vlot verloopt.’

Kinderziektes

Over het uitstel en de boetes staat in september nog overleg gepland tussen de VREG en Fluvius. ‘Wij hopen dat de regulator begrip toont en inziet dat die paar extra weken in ieders belang zijn’, zegt Verdoodt.