Miljoenensubsidie zonnepark Genks sp.a-schepen onder vuur

Strijkt socialistisch politicus en ondernemer Angelo Bruno onterecht miljoenen op met een industriële zonnepaneleninstallatie in Genk?

Die vraag stelt de krant Het Belang van Limburg dit weekend.

Bruno, vandaag schepen van Werk en Financiën in het Genks stadsbestuur en lijsttrekker voor sp.a bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, sprong in 2011 op de voortdenderende groenestroomtrein. Hij besliste in maart van dat jaar om met zijn vennootschap Bruno Invest 8 miljoen euro te investeren in een installatie van 13.000 panelen.

Die moesten komen te liggen op het dak van Bruno Safe Parking, Bruno's overdekte parking op het bedrijventerrein in Bilzen waar hij met zijn Groep Bruno eigenaar van is.

Zonnepanelen werden in die tijd dermate hard gesubsidieerd in Vlaanderen dat een investering in een industriële installatie via het systeem van de groenestroomcertificaten het equivalent van een jackpot was. Aan de toen geldende tarieven had Bruno zicht op een return van ruim 847.000 per jaar of net geen 17 miljoen euro gespreid over 20 jaar.

Alleen: de tijd drong voor Bruno. De Vlaamse regering kreeg in de gaten dat de groenestroomsubsidies al te veel belastinggeld opslokten, en besliste om de waarde van een groenestroomcertificaat op 1 juli 2011 te laten zakken van 330 euro naar 240 euro per certificaat. Die verlaging dreigde 4,62 miljoen euro af te romen van Bruno's investering.

Op 22 juni, negen dagen voor de deadline, verwierf Bruno alsnog een gunstig keuringsverslag voor zijn installatie. Dat gaf hem uitzicht op de meest gunstige subsidie van 330 euro per certificaat. Eind goed al goed voor Bruno, leek het.

Kabels los

Maar twee jaar later krijgen de VREG, Infrax, FOD Economie, het parket van Tongeren, de beroepsfederatie Nelectra én toenmalig minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) een kopie van een verslag van een deurwaarder in de bus.

Die had op 1 juli 2011 om 5 uur 's ochtends, na een klacht van een concurrerend installateur, vastgesteld dat driekwart van de kabels van de 13.000 panelen loshingen en niet aangesloten waren op het moment van de keuring.

In een reactie blokkeert de VREG Bruno's subsidie. Volgens Het Belang van Limburg oefent Freya Van den Bossche, toenmalig voogdijminister, druk uit om de blokkering op te heffen. Dat zou blijken uit de verhoren uit het gerechtelijk onderzoek dat werd opgestart. Ook Bruno zelf zou contact gehad hebben met de VREG. En er waren ook telefoontjes 'vanuit andere politieke partijen', klinkt het in de krant.

Bruno's subsidie wordt verlaagd naar 240 euro per certificaat, en de zaak komt voor de correctionele rechtbank. De VREG en Infrax eisen 5 miljoen euro reeds toegekende subsidies terug. Opmerkelijk: op de dag van de zitting zien de benadeelde partijen VREG en Infrax af van de klachten tegen Bruno over valsheid in geschrifte, oplichting en het gebruik van valse stukken.

Wat rest is een technische discussie over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, schrijft de krant. De strafrechter zegt dat het niet aan haar toekomt om daarover te oordelen en stelt vast dat de reglementering niet eenduidig is. Angelo Bruno wordt eind vorig jaar, samen met installateur Belisol, een keurder en twee andere bedrijven, niet schuldig bevonden aan subsidiefraude.

Regeling

Er loopt ook nog een burgerlijke rechtszaak. Die spande Bruno zelf aan, omdat hij vindt dat hij na zijn vrijspraak recht heeft op de volle subsidiepot (op 330 euro per certificaat in plaats van op 240 euro). Die zaak komt voor op 8 oktober van dit jaar, op één week van de gemeenteraadsverkiezingen.

Maar vorige week heeft de directie van Infrax beslist om een 'regeling' te treffen met Bruno, weet Het Belang van Limburg: tot 2031 zal hij 330 euro per certificaat uitbetaald krijgen. En het verlies dat hij leed door de verlaging van de subsidie na het deurwaardersverslag zal Infrax bijpassen.

De regeling heet 'confidentieel' te zijn, Angelo Bruno zegt in Het Belang van Limburg dat hij 'gewoon het geld wil krijgen waar hij recht op heeft'.