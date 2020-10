Minder draaien kon windmolen meer subsidie opleveren

Het Vlaamse subsidiemechanisme voor windmolens dreigde ontwikkelaars extra geld op te leveren als ze hun stroomproductie inperkten. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) sluit dat achterpoortje.

Het zag er even naar uit dat wie een windmolen bouwt in Vlaanderen extra subsidies kon binnenhalen door een rem te zetten op de productie van groene stroom. Grote windmolens krijgen al een paar jaar minder subsidies omdat ze efficiënter draaien en dus met minder steun rendabel kunnen worden. Doordat kleinere windturbines echter meer subsidies krijgen, planden meerdere ontwikkelaars via software het maximale vermogen van hun turbines in te perken. Dankzij die truc zouden ze in de lucratievere categorie belanden van kleine windmolens van minder dan 3 megawatt, waardoor ze meer subsidies konden opstrijken. Projecten zouden zo over een looptijd van 15 jaar 2 miljoen euro extra subsidies kunnen binnenhalen.

Op aangeven van minister van Energie Demir besliste de Vlaamse regering vrijdag dat legale achterpoortje te sluiten. Voortaan bepaalt het werkelijke vermogen van een turbine het subsidieniveau en niet langer het maximale vermogen dat de uitbater zelf via de regelingssoftware instelt.

Minder steun

We vermijden een oversubsidiëring van liefst 72 miljoen euro. Dat bedrag zou anders doorgerekend worden in de energiefactuur. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

De problematiek werd een jaar geleden aangekaart door Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Hij waarschuwde dat een herziening van de subsidieniveaus door Demir tot marktverstoring zou leiden. Het verschil tussen windmolens groter en kleiner dan 3 megawatt zou te groot worden, waardoor investeerders er alles aan zouden doen om in de kleinere categorie te belanden. Een grote nieuwbouwturbine kon vanaf 1 januari 2020 rekenen op nog maar 8 euro steun per megawattuur, terwijl een kleine turbine nog 31 euro kreeg voor iedere megawattuur aan opgewekte energie.

Door de aangepaste regels is het voor investeerders niet langer mogelijk om kunstmatig in een andere subsidiecategorie te belanden. Voor bestaande turbines zal het subsidieniveau niet meer veranderen, wel voor projecten die al een voorlopige goedkeuring hadden in afwachting van de voltooiing van hun project.

'Misbruik van subsidies'

Het probleem is pas ontstaan vorige zomer toen minister Demir zelf besliste de steun voor grote windmolens fors naar beneden te halen. Robrecht Bothuyne Vlaams Parlementslid CD&V

Van de 500 lopende aanvragen waren er 36 die gebruik wilden maken van de techniek om hun vermogen manueel in te perken, zegt het kabinet-Demir. Die projecten krijgen nu toch subsidies op basis van hun werkelijke vermogen. ‘Door die ingreep vermijden we een oversubsidiëring van liefst 72 miljoen euro’, zegt Demir in Het Laatste Nieuws. ‘Dat bedrag zou anders doorgerekend worden in de energiefactuur van gezinnen en bedrijven.’