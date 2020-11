Minister overweegt miljardenspaarpot uit handen van Engie te halen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil het geld van de nucleaire spaarpot Synatom gebruiken voor groene investeringen. Ze bekijkt of het miljardenfonds uit handen van Engie Electrabel gehaald kan worden.

Om de afbraak van de kerncentrales en de berging van het nucleair afval te financieren heeft uitbater Engie Electrabel een fonds aangelegd, Synatom, waar eind vorig jaar al 13,2 miljard euro in zat. Maar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is er niet gerust op dat het geld van Engie beschikbaar zal zijn wanneer het nodig is. In haar beleidsnota, die vrijdag gepubliceerd werd, zegt Van der Straeten de wetgeving te willen herzien. Ze gaat de toezichthoudende Commissie voor Nucleaire Voorzieningen vragen een voorstel uit te werken voor een nieuw wettelijk kader voor de nucleaire spaarpot.

Onze prioriteit is erover waken dat er voldoende middelen zijn en dat ze ook op tijd beschikbaar zijn. Kabinet minister Van der Straeten

De Commissie moet de mogelijkheid onderzoeken om het Synatom-fonds te ‘externaliseren’, zeg maar onder de vleugels van Engie Electrabel weg te halen. De verantwoordelijkheid voor de financiering van de nucleaire schoonmaak moet wel bij Electrabel blijven, zodat de Belgische staat straks geen eventuele tekorten moet aanvullen.

Ook wil Van der Straeten kijken of de middelen, die nu voor het grootste deel aan Electrabel zelf uitgeleend worden, in de tussentijd niet gebruikt kunnen worden voor investeringen in de energietransitie. De berging van het kernafval is pas gepland vanaf 2050. In afwachting zou de belegging van het geld een jaarlijks rendement moeten opleveren om het fonds extra te spekken.

Electrabel moet leningen terugbetalen

‘We gaan een verzelfstandiging van Synatom onderzoeken, maar we kunnen daar nog niet op vooruitlopen’, zegt Jonas Dutordoir, de woordvoerder van het kabinet Van der Straeten. ‘Onze prioriteit is erover waken dat er voldoende middelen zijn en dat ze ook op tijd beschikbaar zijn. De wetgeving daarover dateert van 2003 en is niet meer up-to-date. We willen de zaken in orde stellen zodat er een duidelijk kader is voor de kerncentrales tegen 2025 sluiten.’

Wij blijven trouw aan het wettelijk kader, ook als dat door de minister gewijzigd zou worden. De contacten daarover lopen. Hellen Smeets Woordvoerster Engie Electrabel

Van het geld in Synatom was eind vorig jaar 5,7 miljard euro uitgetrokken voor de ontmanteling van de kerncentrales en 7,5 miljard euro voor de berging van het afval. Het grootste deel daarvan, tot 75 procent, wordt door het moederbedrijf Electrabel ontleend om eigen projecten te financieren. Het gebrek aan spreiding houdt een groot risico in. Als Electrabel ooit zijn leningen niet kan terugbetalen, blijft er een financiële put achter bij Synatom. De belastingbetaler zou daar finaal voor opdraaien.

Op vraag van de toezichthoudende Commissie voor de Nucleaire Voorzieningen beloofde Electrabel vorig jaar een groot deel van de leningen terug te betalen. Het energiebedrijf engageerde zich om tegen 2025 6 miljard af te betalen aan Synatom, waardoor het fonds het volledige bedrag van de voorzieningen voor het beheer van het kernafval ter beschikking krijgt. Synatom staat zo op het punt uit te groeien van een slapend fonds met vooral leningen aan de eigen aandeelhouder tot het grootste investeringsfonds van België met een actieve beleggingsportefeuille.

Engie beloofde ook twee onafhankelijke bestuurders aan te duiden om erover te waken dat de miljarden goed beheerd worden. Een jaar na de aankondiging is dat nog niet gebeurd. ‘We zitten de komende dagen samen met het kabinet van de minister om de verandering van de statuten te finaliseren’, zegt Hellen Smeets, woordvoerster van Electrabel. ‘We staan ook ter beschikking om van gedachten te wisselen over de overdracht van provisies. Wij blijven trouw aan het wettelijk kader, ook als dat door de minister gewijzigd zou worden. De contacten daarover lopen.’