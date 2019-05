Mysterieuze energiespeler staat dicht bij aankoop stroomcentrales

Ondanks nieuwe twijfels is de kans reëel dat EG Luxemburg de stroomcentrales van Vilvoorde en Langerlo koopt. Daar moeten op termijn vier nieuwe gascentrales verrijzen.

Het leek medio vorige maand een mirakeloplossing: een nieuw bedrijf dat brood ziet in de bouw van vier gascentrales in ons land, waardoor nagenoeg het hele productietekort dat ontstaat door de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 wordt opgevangen. Bovendien zegt de nieuwkomer, EG Luxemburg, het project aan te kunnen zonder een beroep te doen op het steunmechanisme dat de overheid in de steigers zet. Al doet het mogelijk toch een gooi naar die vergoeding.

EG Luxemburg, dat deels kan rekenen op steun uit Qatar, wil landen in België door de stroomcentrales van Vilvoorde en Langerlo en de bijbehorende grond te kopen. Daar moeten telkens twee nieuwe gascentrales verrijzen, goed voor samen zo’n 3.500 megawatt. Een investering van 2,5 miljard euro.

Vragen

Meteen rezen vragen in de energiesector en daarbuiten. Niemand bleek al gehoord te hebben van EG Luxemburg en op het internet was over de onderneming geen informatie te vinden. Sommigen vreesden een herhaling van het mislukte Saoedische miljardenproject voor de recyclage van afval in de Antwerpse haven.

Qatargas zal de gasleverancier zijn. Dat staat als een paal boven water. Marc Segers eg luxemburg

Donderdag groeide de twijfel nog meer toen de Qatarese gasreus Qatargas, die aan het project gekoppeld werd voor de levering van het gas, formeel liet weten er niet bij betrokken te zijn. Het bedrijf noemde de berichten daarover ‘niet correct en misleidend’.

Marc Segers, de Vlaming die een van de drijvende krachten is achter EG Luxemburg en onder meer aan de slag was voor de bouwgroepen Besix en Vinci, laat zich niet van de wijs brengen. ‘Qatargas zal de gasleverancier zijn. Dat staat als een paal boven water’, zei hij vrijdag in een reactie. ‘Maar we hebben nog geen contract. Dat is ook normaal. We hebben het gas pas nodig vanaf 2022. Je koopt nu ook geen brood om dat pas over drie jaar op te eten.’

Qatargas voerde ook aan geen contacten te hebben met Segers of BTK Invest, de fondsenbeheerder die gekoppeld wordt aan EG Luxemburg maar waarvan op het internet evenmin een spoor te vinden is. ‘De contacten verlopen via anderen. EG Luxemburg is onze operationele vennootschap, niet BTK’, verdedigt Segers zich. BTK is volgens hem nu nog een Qatarees offshorebedrijf dat naar Luxemburg wordt overgebracht.

Contract op tafel

De twijfel neemt niet weg dat EG Luxemburg dicht bij de aankoop van de twee centrales staat. Dat zegt niet alleen Segers. Goedgeplaatste bronnen bevestigen het. Voor Vilvoorde, waar het Bulgaarse EM Generation de centrale bezit, liepen exclusieve overnamegesprekken en ligt een ondertekend contract op tafel, vernam De Tijd. Wel moeten nog een paar voorwaarden worden vervuld, vooral de betaling. Ook voor Langerlo, met het vastgoedbedrijf Global Estate Group als eigenaar, is er een bindend contract, maar daar gelden eveneens opschortende voorwaarden.

Guy Willemot van EM Generation wou vrijdag geen reactie kwijt. Kathleen Dewulf van Global Estate Group was karig met informatie: ‘We zijn on speaking terms (met EG Luxemburg, red.). Voor de rest geven we geen commentaar.’ Segers is optimistisch. ‘Voor beide overnames moet alleen nog de closing gebeuren. Het geld staat al geblokkeerd in Luxemburg.’

In Langerlo gaat het om een terrein van 24 hectare, wat ruim voldoende is voor twee gascentrales. Het is nog onduidelijk of Fluxys (voor de gastoevoer) en Elia (voor de koppeling aan het stroomnet) in voldoende capaciteit kunnen voorzien. Hetzelfde probleem stelt zich in Vilvoorde. Daar gaat het bovendien maar om 11 hectare, wat volgens specialisten weinig is als je uitgaat van 6 hectare voor één centrale.

Uitstoot

In Vilvoorde is het ook uitkijken of Engie Electrabel geen spelbreker wordt. De gewezen monopolist bezit aangrenzend 13 hectare en heeft volgens sommigen zelf plannen om er een gascentrale op te trekken. Electrabel was trouwens tot zowat tien jaar geleden de eigenaar van de centrale van Vilvoorde. Via het Duitse E.ON belandde die bij de Bulgaren.