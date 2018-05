Na 17 jaar groen licht voor Iers afvalproject van Indaver

Indaver probeert al sinds 2001 een vergunning te krijgen voor het project. De Mechelse afvalverwerker, die al een andere verbrandingsinstallatie in Ierland bezit, argumenteert dat Ierland nu enorme hoeveelheden afval naar het buitenland moet sturen om het te verwerken. Daarom moet er meer verwerkingscapaciteit in het land zelf komen. De installatie kan 240.000 ton huishoudelijk en 24.000 ton gevaarlijk afval per jaar verwerken.

Ierse Alcatraz

Dozijn keer uitgesteld

Of de spade meteen in het Ierse gras kan, is nog niet duidelijk. De tegenstanders bekijken nog of er beroepsmogelijkheden zijn. Bij Indaver in Ierland durft directeur John Ahern nog niet te juichen. 'We zijn ons ervan bewust dat deze beslissing enkel een volgende stap is in een lang proces', klinkt het in de lokale media.