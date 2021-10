Na gas en elektriciteit breken benzine en diesel records

Woensdag wordt diesel 1,9 cent per liter duurder en donderdag gaat de prijs van benzine met 3,5 cent hoger. Beide motorbrandstoffen zitten met een prijs van 1,754 euro per liter op een recordniveau.

Al weken veroorzaakt de forse stijging van de aardgasprijzen in Europa onrust. Die drijft niet alleen de aardgasfactuur op, maar trok ook de elektriciteitsprijs hoger. Daardoor zitten gezinnen met duurdere facturen opgescheept en kondigden tal van industriële grootverbruikers productieverminderingen aan.

85 olieprijs De prijs van een vat Brent-Noordzeeolie bedraagt nu ruim 85 dollar, ruim twee derde meer dan begin dit jaar.

Ondertussen trekken ook de prijzen van ruwe aardolie hoger. De prijs van een vat Brent-Noordzeeolie bedraagt nu ruim 85 dollar, ruim twee derde meer dan begin dit jaar. De stijging is minder spectaculair dan bij aardgas en elektriciteit, maar wordt meteen doorgerekend in de prijzen van geraffineerde brandstoffen en is zo voelbaar aan de pomp.

Door de nieuwe prijsverhogingen zijn diesel en benzine exact even duur: 1,754 euro per liter. Dat zijn recordniveaus. Diesel noteert al een maand boven de vorige piek van eind 2018.

De klassieke benzine met 95 procent octaangehalte en maximaal 10 procent bio-ethanol bijgemengd zit al twee weken op een recordniveau. De vroegere standaardbenzine zonder bio-ethanol was in april 2012 nog wel kort enkele eurocenten duurder (1,804 euro per liter).

Omgekeerde cliquetsysteem

Omdat tankbeurten duurder worden, vraagt de mobiliteitsorganisatie Touring de regering om in te grijpen om de prijzen te drukken. Dat kan door het omgekeerde cliquetsysteem opnieuw in te voeren. Daarbij worden de accijnzen verlaagd zodra de prijzen aan de pomp een bepaalde drempel overschrijden.

Dat systeem trad vroeger in werking toen de maximumprijs van diesel boven 1,5 euro per liter ging en die van benzine boven 1,7 euro per liter. Maar bij de huidige prijsstijgingen werd het nog niet toegepast.