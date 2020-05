Na groene stroom nu ook groen gas te koop

Inwoners van Merksplas kunnen als eersten een gascontract afsluiten met de garantie dat ze groen biogas afnemen. Elders in Vlaanderen blijft het wachten op producenten en leveranciers.

Terwijl groenestroomcontracten breed ingeburgerd zijn, krijgt Vlaanderen nu ook erkende contracten voor groen gas. De Vlaamse energieregulator Vreg heeft voor het eerst garanties van oorsprong toegekend aan een producent van biomethaan. De Kempense afvalverwerker IOK kan zich zo als eerste in Vlaanderen een erkende aanbieder van biogas noemen.

IOK Afvalbeheer verwerkt het groenafval van een half miljoen Kempense huishoudens. Door de gft te vergisten produceert het bedrijf jaarlijks 3,5 miljoen m³ biogas. Het grootste deel daarvan verbruikt het zelf om in een warmtekrachtcentrale (WKK) warmte en elektriciteit te produceren. Een kwart van het groen gas wordt gezuiverd tot biomethaan en sinds eind 2018 geïnjecteerd in het gasnet.

Voor de meeste mensen in Vlaanderen is groen gas nog niet direct toegankelijk. De markt moet zich nog ontwikkelen. Dirk Van Evercooren Directeur marktwerking Vreg

Het nieuwe systeem met garanties van oorsprong geeft de producent voor elk megawattuur dat hij in het net stopt een bewijs dat het om gas gaat op basis van hernieuwbare bronnen. Die unieke bewijsstukken kan hij doorverkopen aan een leverancier of afnemer. Die kan op zijn beurt zijn klanten tonen dat voor elk megawattuur dat ze afnemen daadwerkelijk groen gas in het net werd gestoken. Sommige klanten zijn bereid daarvoor meer te betalen.

In Merksplas heeft IOK een akkoord voor tien jaar gesloten met de lokale energieleverancier EBEM. Die zal het gas gebruiken voor de verwarming van het gemeentehuis, voor een WKK en om consumenten groen gas aan te bieden. ‘De hoeveelheid biogas die IOK jaarlijks injecteert, komt overeen met het verbruik van 250 gezinnen’, zegt woordvoerder Katleen Mertens.

Waterstof

Voor groene stroom bestaat het systeem al langer en kunnen ook garanties van oorsprong in het buitenland worden gekocht en verkocht. ‘Voor gas is internationale handel nog niet mogelijk en beperken de garanties van oorsprong zich voorlopig tot de Vlaamse markt’, zegt Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking bij de Vreg. ‘De contacten om te internationaliseren lopen wel, maar dat kan nog even duren. Voor de meeste mensen in Vlaanderen is groen gas ook nog niet direct toegankelijk, omdat er voorlopig maar één lokale producent is. De markt moet zich nog ontwikkelen.’