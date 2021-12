Nationale Bank: 'Hoge stroomprijzen bedreigen 10.000 Belgische jobs'

Terwijl de groothandelsprijs voor elektriciteit de voorbije maanden van zowat 50 euro per megawattuur naar meer dan 200 euro steeg, wijzen de termijncontracten erop dat de prijs in de loop van volgend jaar weer zou zakken.

Een volledige terugval zit er echter niet meteen in. 'Ook voor levering begin 2023 staat de prijs nog altijd boven 100 euro per megawattuur', waarschuwt Bijnens. Dat is nog altijd een verdubbeling. 'Voor industriële klanten zou een verdubbeling van de groothandelsprijzen de eindprijs met 30 tot 75 procent kunnen doen toenemen.'

Hoge prijzen, minder jobs

Zo'n langere termijn van hoge prijzen dreigt energie-intensieve bedrijven in de problemen te brengen. Bij producenten van metaal, kunstmest, papier en chemische producten maakt energie vaak een groot deel van de productiekosten uit. 'Ze kunnen die hogere kosten niet altijd aan de klant doorrekenen zonder hun verkoopvolumes te zien dalen. Een lagere verkoop vertaalt zich op termijn in minder jobs. Zeker als de oorzaak ervan, de hogere prijs van elektriciteit, uiteindelijk permanent blijkt te zijn.'

Als je dat extrapoleert, dreigt een stijging van 30 procent in België tot 10.000 jobs te kosten. Vlaanderen is daarbij kwetsbaarder dan Wallonië. Energie-intensieve bedrijven in ons land liggen sterk geconcentreerd in enkele gebieden, met de haven van Antwerpen als uitschieter.