Nederland draait gaskraan in Groningen dicht

De productie van het gasveld dat ook aan ons land levert, stopt al in 2022. Dat is veel sneller dan de eerdere plannen om tegen 2030 te stoppen met de aardgasproductie.

De Nederlandse regering vermindert volgend jaar de gasproductie fors naar minder dan 12 miljard kubieke meter. Alleen onder dat niveau zou de gaswinning veilig zijn. De gaswinning die Nederland miljarden per jaar oplevert, wordt al enkele jaren zwaar bekritiseerd sinds de regio rond Groningen getroffen wordt door aardbevingen.

Schermvullende weergave Een boortoren van de Nederlandse gasproducent NAM. ©ANP

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes wil de gaswinning in Groningen stoppen in 2022. Dat is veel sneller dan verwacht. De voorbije jaren werd de gaskraan al enkele keren een beetje dichtgedraaid, maar er werd uitgegaan van een geleidelijke afbouw tegen 2030.

'Geweldig nieuws voor de Groningers, zolang het herstel van de schade eindelijk op gang komt', zegt de beweging Milieudefensie.

Belgiƫ

Schermvullende weergave Arm of laagcalorisch gas wordt vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant verbruikt. ©www.gasverandert.be

Ons land is een grote afnemer van Nederlands gas. Energiebedrijven hebben nog contracten die vele jaren lopen. 'We verwachten geen bevoorradingsproblemen, want Nederland is altijd zijn contractuele afspraken nagekomen', zegt Rudy Van Beurden, de woordvoerder van Fluxys.

Nederlands gas is een buitenbeentje. Het wordt 'arm' of 'laagcalorisch' gas (L-gas) genoemd omdat er minder energie in zit dan het 'rijk' gas (hoogcalorisch of H-gas) dat uit landen als Noorwegen, Algerije, Rusland of Qatar komt.

Schermvullende weergave In Loppersum raakten in 2017 heel wat woningen beschadigd door een aardbeving. ©ANP

In ons land worden arm en rijk gas verdeeld via verschillende netten. Het Nederlandse gas wordt verbruikt in Brussel en grote delen van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en enkele aangrenzende gemeenten.

Er zijn plannen uitgerold om tegen 2029 stap voor stap die gebieden over te schakelen op rijk gas. De overschakeling vereist immers een aantal investeringen en inspecties van toestellen in sommige woningen.

Bijmengen